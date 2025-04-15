大甲媽遶境「廁所被屎尿轟炸」！清水高中生清到崩潰：丟光媽祖臉

▲大甲媽遶境結束，清水高中廁所被搞成髒亂不堪的垃圾場。（圖／翻攝自爆怨2公社，下同）



記者游瓊華、黃資真／台中報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動，吸引數十萬信眾參與，於14日凌晨回鑾，但清水高中學生爆氣發文控訴，廁所宛如被炸過，滿地排泄物、垃圾堆滿洗手台，怒轟「把媽組的臉都丟光了」。

大甲媽遶境在12日、13日經過清水，然而清水高中學生在臉書社團「爆怨2公社」貼出多張照片，指學校廁所淪為垃圾場、排泄物還掉在馬桶外，極度髒亂的各種畫面令人備感不適。

學生砲轟，學校不是休息站，就算是休息站也沒看過這麼沒衛生的，「無障礙廁所被你們用到我們打掃很有障礙，遶境根本就是社會亂源，有夠吵就不說了，還鬧成這樣。」

學生也強調，他們花錢到學校是讀書，不是幫沒公德心的香客打掃，「是第一次上廁所？還是沒人教你怎麼上廁所 ？」加上大家把垃圾撿起來還得整理分類，「整個味道在樓梯都聞得到，我們還要用我們的手幫你折被熏了2天的回收...」，字裡行間看出滿滿的崩潰。

大甲鎮瀾宮表示，感謝清水高中提供校園空間供香客使用，未來會廟方會持續並更努力呼籲香客，應該要珍惜所有自發性提供的資源，並且要共同維護的休息及廁所等空間，同時保持環境衛生、不要亂丟垃圾。

另外，廟方也已與校方討論，在活動過後委外聘請清潔人員打掃，避免對學生造成困擾。