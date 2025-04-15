夜潛員林車站鑽女廁氣窗！闖超商抱走收銀機　網咖睡大覺遭逮

▲員林車站發生男子從廁所窗戶鑽入偷竊。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台鐵員林車站於4月1日凌晨發生一起離奇竊盜案件，一名28歲男子利用車站深夜無人的空檔，從女廁氣窗潛入站內超商行竊，抱走整台收銀機，得手3000多元後將機台丟在後火車站逃逸，警方據報後立即調閱監視器、當天在一間網咖內找到人，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

據警方初步調查，員林車站每日凌晨1時30分至4時30分因無列車運行，會關閉大門並撤離值班人員。該名男子正是利用這段空窗期，從女廁約50公分見方的氣窗攀爬進入站內。

▲員林車站發生街友闖入偷竊。（圖／記者唐詠絮攝）

據悉該名男子犯案前2天就已在車站內若無其事的閒晃，確認四下無人後，便鎖定已打烊的站內便利超商下手。強行破壞櫃台防護，直接抱走整台收銀機，得手3000餘元零錢後逃逸。案發後，警方警方循線在員林市區一間網咖內將正在睡覺的鍾男逮捕，並在其隨身行李中起獲贓款餘額2800多元及作案時穿著的衣物。

▲員林車站發生男子闖入偷竊鐵警火速逮人。（圖／記者唐詠絮攝）

雖然火車站內票房和機房因設有獨立鐵門未被侵入，但此案確實暴露車站安全管理漏洞。特別是廁所氣窗等次要出入口的防護不足，容易成為治安破口。事實上，全台多個車站都曾發生類似案例，其他車站也曾有遭人潛入站內過夜。警方強調，未來會加強廁所、通風口等次要出入口嚴加管制。