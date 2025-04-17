一堆股票都賠！媽突然想買錸德　網一看「原因」笑了：名字很重要

▲大家挑選股票的標準是什麼？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

受到川普關稅影響，台股走勢震盪，今（17）日以19389.52點開出，指數下跌78.48點，跌幅0.4％，隨後跌點擴大至百點以上，在19360點附近表現。許多人都有在投資股票，但挑選的標準是什麼呢？近日律師林智群便分享媽媽買「錸德」的原因，掀起網友討論。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文透露，他媽媽買了一堆股票，結果都賠錢。有次媽媽說要買「錸德」，因此林智群便好奇詢問，為什麼會想買這檔呢？沒想到媽媽就回答，「因為名字聽起來很好聽。」

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林智群得知後便心想著，原來媽媽連錸德是做什麼的都不知道，並在留言處表示，「我媽大概就是上一代的巴逆逆」。而他口中的巴逆逆，就是被大票網友認證的「反指標女神」，常常買什麼，什麼就下跌。

貼文曝光後，不少網友都留言表示，「這跟我去賽馬場一樣，我都挑那個馬的名字聽起來很像帥哥、美女的」、「買TSMC啦！這個名字更好聽」、「有錢人真任性」、「名字很重要」、「還有人因為有股東紀念品而買股票的，賠的錢都不只免費的紀念品錢了」、「錸德受災戶+1」、「買過CD光碟一定都知道錸德」。

還有網友回應，「錸德很酷，有時候會突然大漲～曾經被他弄得很開心過，是個很棒的前任」、「以前有一段時間算是印鈔票的」。話題掀起討論。