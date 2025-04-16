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誤信股票投資詐術險失400萬元　南警計誘埋伏速逮取款車手

▲台南市警六分局逮捕前來面交取款的40多歲江姓車手，全案依洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送偵辦。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市警六分局逮捕前來面交取款的40多歲江姓車手，全案依洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送偵辦。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市警六分局15日接獲陳姓民眾報案稱，近日因誤信詐欺集團投資詐術，被騙取新台幣200萬元，而詐騙集團以加碼投資為由欲再向他取款新台幣400萬元，警方據報立即縝密規劃部署，順利逮捕前來面交取款的40多歲江姓車手，全案依洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送偵辦。

陳姓民眾於2025年1月中旬加入一投資群組，經觀察2個月後認為沒問題不像詐騙集團，即於3月起陸續交付總計新台幣200萬元進行投資，惟心中仍存有疑問，因此於15日前往派出所詢問，警方立即向報案人說明這正是詐騙集團常用的投資詐騙手法。

警方得知詐騙集團食髓知味，竟以加碼投資為由，欲再騙取陳姓民眾新台幣400萬元，即與報案人合作設下誘捕計畫，於15日上午10時許，成功在中華東路速食店，逮捕前來取款之40多歲桃園江姓車手，於警詢後依洗錢防制法、刑法詐欺罪等罪嫌，將江嫌移送台南地檢署偵辦。

市警六分局長劉全福表示，感謝同仁積極偵辦，才能順利逮捕面交車手，也呼籲民眾投資務必依循正當管道，網路或社群媒體上，任何號稱高獲利或穩賺不賠的投資管道，幾乎都是詐騙！遇到可疑訊息或投資機會，請速撥打165反詐騙專線，或登入內政部警政署「打詐儀錶板」深入查證，以確保自己及親友的財產安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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