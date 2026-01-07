　
國際

美逮馬杜洛「打亂布局」！BBC點出北京最大疑慮　但還有1王牌

▲▼會談結束後，美國總統川普、中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

▲川普與習近平去年10月底會晤後握手。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

BBC報導，美國總統川普下令逮捕馬杜洛，只花幾小時便一舉顛覆中國在委內瑞拉培養數十年的雙邊關係。如今北京面臨混亂與風險，正在重新盤算如何鞏固區域利益，同時維繫與美關係，但仍可利用川普的不可預測性，將自身標榜為較穩定領導人，繼續鞏固影響力。

最深層疑慮被挖出　北京重新盤算利益

報導指出，川普對委內瑞拉的布局，很可能強化了中國最深層的疑慮，「為了遏止中國影響力，美國願意做到何種程度？」

隨著美中競爭出現這個全新且意外的轉折，北京加入全球多國的譴責行列，抨擊美國扮演「世界法官」，強調「根據國際法，所有國家的主權與安全都應獲得全面保障」。與此同時，也正謹慎盤算如何確保在南美洲的地位，同時設法應付與川普之間已經很複雜的關係，計畫下一步該怎麼走。

▼位於委內瑞拉卡維馬斯（Cabimas）的一處油田。（圖／路透）

▲▼位於委內瑞拉卡維馬斯（Cabimas）的一處油田。（圖／路透）

「石油換資金」告急　千億美元投資有風險

中委兩國的經貿關係，建構在簡單明確的交換原則上，也就是「北京需要石油，卡拉卡斯需要現金。」2000年到2023年間，中國為委內瑞拉提供逾1000億美元資金，協助興建鐵路、電廠等基礎建設，換取穩定的石油供應。

「中國與全球南方計畫」（The China-Global South Project）總編輯歐蘭德（Eric Olander）指出，去年委內瑞拉約8成石油銷往中國，雖僅占中國石油進口總量4%，但中國石油、中國石化等國企在當地的大型資產，如今面臨被委國新政府國有化的風險。此外，委國尚欠中方債權人約100億美元貸款。

▼台海情勢也因此受關注。圖為解放軍環台軍演。（資料照／路透）

▲▼環台軍演（RIMPAC）。（圖／路透）

西半球競爭白熱化　台海情勢有無牽動？

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）4日接受NBC訪問時警告，「西半球是我們生活的地方，我們絕不容許西半球成為美國對手、競爭者和敵人的基地」，潛台詞就是暗示北京「滾出我們的後院。」不過，北京不太可能聽進去，而會繼續觀察局勢發展。

至於一些中國網友質疑，「如果美國可以在加拉卡斯單方面行動，是什麼阻止北京拿下台灣總統？」首先，北京恐怕不認為2情況能夠相提並論，因為中國將台灣視為內政問題，而非國際秩序考量。

更重要的是，美國外交關係協會（CFR）研究員薩克斯（David Sacks）指出，若習近平決定武力犯台，並非因美方開先例，而是因為「中國目前仍缺乏信心，能以可接受的代價成功攻台。」但在那之前，北京仍將繼續脅迫台灣，迫使台灣坐上談判桌。

▼中國國家領導人習近平。（圖／路透）

▲▼中國國家領導人習近平。（圖／路透社）

南美布局被打亂　穩定形象成王牌

中國不想破壞剛與美國簽署的貿易休兵協議，但也不想失去在拉丁美洲的立足點。考量到川普的不可預測性，要在這之間取得平衡，將會非常困難。

歐蘭德指出，北京擔心，其他南美國家會因害怕引起華府關注，開始對中國投資卻步，但「該區域是中國重要的糧食、能源和天然資源來源，雙邊貿易額已突破5000億美元。」與此同時，華府已明確要求巴拿馬政府，取消中國在巴拿馬運河的所有港口持股及投資計畫，「無疑讓中國感到擔憂」。

然而，這種危機也可能轉化為轉機。中國可藉此展現習近平相對於川普「較穩定」的領導形象，繼續在全球南方國家之間推動「人類命運共同體」理念，塑造反對「單邊霸凌」的共識，鞏固影響力。

美國總統川普（Donald Trump）的「舞魂」再度引發熱議！川普近日在公開場合不僅指控被趕下台的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）抄襲他的招牌舞步，還自爆這套「擺手扭腰」的舞姿，其實連第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）都看不下去，甚至被老婆大人狠酸，「這真的超沒總統樣！」

共軍學美國「抓賴清德」？　國台辦：觸碰紅線將「迎頭痛擊」

專家：「完美協同作戰」中國在台海做不到

大聯盟球團關注委內瑞拉球員安全

美軍活捉馬杜洛！美軍事專家：中共難複製

