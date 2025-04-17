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川普再出招？爆要求談判國「圍堵中國」徵收二級關稅

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲外傳川普高階經濟顧問正討論要求其他國家代表對部分與中國關係密切的國家徵收「二級關稅」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府外傳正準備施壓進行關稅談判的各國，要求其限制與中國的貿易。知情人士透露，川普高階經濟顧問正討論要求其他國家代表對部分與中國關係密切的國家徵收「二級關稅」（secondary tariffs）。

彭博報導，現階段有數十國正在與美國進行關稅談判協商，作為交換，美國將要求這些國家對中國採取限制措施，確保中國找不到繞過關稅的管道途徑。

除了上述提及的二級關稅，還有消息指出，美國也希望貿易夥伴不要吸收中國過剩商品。外傳墨西哥官員預期，美國將要求墨西哥提高中國進口電動車的關稅；針對這則消息，墨西哥經濟部拒絕置評。

這是川普團隊試圖利用長期夥伴圍堵中國，施壓北京政府迫使其改變經濟的做法。此舉能否取得成果尚不清楚，部分外國官員與美方進行初步談判之後，對於達成關稅協議可能性抱持懷疑態度。

美中如今的關稅貿易戰不斷升級，川普在暫停對其他國家徵收高關稅之後仍緊咬中國，把中國關稅提高至145%。依據紐時報導，在層層不同關稅措施的疊加之下，部分商品面臨的關稅高達245%。

根據瞭解中國政府想法的人士透露，中國希望在同意展開貿易談判之前看見川普政府採取多項具體行動，包括停止發表貶低性言論、願意正視中國對美國制裁與台灣問題的關切，同時中方也希望川普任命一名值得信賴的談判聯絡人。

彭博指出，川普政府的圍堵中國計畫若要取得成功，就要獲得歐亞國家的支持。在此之際，川普決定不分敵友同時抬高關稅，造成部分國家不再把美國視為可靠盟友。

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