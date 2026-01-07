抓完馬杜洛「下個輪到他」！　美警告委內政部長：不聽話恐丟命

▲ 川普宣布接管委內瑞拉。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，《路透》據3名知情人士透露，川普政府已警告委國強硬派內政部長卡貝洛（Diosdado Cabello），除非他協助代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）滿足美方要求及維持秩序，否則他將成為美國頭號目標。

卡貝洛是川普政府決定暫時倚重的少數馬杜洛忠臣之一，掌控被控廣泛侵犯人權的安全部隊。但消息人士表示，鑑於卡貝洛的鎮壓紀錄及與羅德里格斯的競爭關係，美國官員擔心他可能破壞過渡過程。因此在迫使他配合的同時，也正尋求最終將他趕下台並流放海外。

消息人士指出，他們已透過中間人向卡貝洛傳達，他若拒絕服從可能面臨與馬杜洛類似的命運，甚至可能受到生命威脅。但除掉卡貝洛也存在風險，可能促使親馬杜洛民兵團體「集體組織」（Colectivos）走上街頭，引發華府極力避免的混亂局面。

除卡貝洛以外，國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）也在美國名單上。兩人都面臨美國毒品走私指控，懸賞數百萬美元賞金。美國官員認為帕德里諾的合作對避免權力真空至關重要，因為他掌控軍隊，且不如卡貝洛武斷，更有可能配合美國路線，尋求安全出路。

川普政府內部評估認為，由諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）領導的委內瑞拉反對派無法維持和平，因此決定採納中情局機密評估報告的結論，即馬杜洛的高級幕僚最適合暫時治理國家。

華府目前將羅德里格斯視為暫時掌權的最佳人選，認為這名技術官僚願意在過渡期和石油相關議題上與美國合作。美方對委內瑞拉領導層的要求包括開放石油產業、對美國企業提供有利條件的意願、打擊毒品交易、驅逐古巴安全人員，以及終止與伊朗的合作關係。

除威脅採取進一步軍事行動以外，美國還可能以羅德里格斯的財務狀況為籌碼。消息來源透露，美方已查明她在卡達的資產，可能出手凍結。

報導指出，川普誓言「掌控」委內瑞拉，目前看來更像是在不部署地面部隊的情況下，對這個石油輸出國組織（OPEC）成員國施加外部控制或重大影響力。