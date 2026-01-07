美軍140分鐘斬首太神！　專家：「完美協同作戰」中國做不到

▲ 馬杜洛及妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）被美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普下令突襲委內瑞拉，擒獲總統馬杜洛的軍事行動震驚國際。華府資深國防學者坎西恩（Mark Cancian）直言，這場140分鐘精密作戰展現美軍「全球罕見的協同作戰能力」，即便是軍事強國中國也無法在台海複製這類行動。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）5日舉辦委內瑞拉專題座談，退役陸戰隊上校、CSIS國防安全高級顧問坎西恩在視訊會議中盛讚，這次行動執行得天衣無縫，堪稱軍事史上經典之作。

曾多次主持台海兵推演習的坎西恩指出，美軍此次出動來自各軍種的數千名士兵，數百個單位依照精確時間表進行協同行動，指揮150架轟炸機、戰鬥機、偵察機等各類軍機從20座不同基地起飛，「即便動用如此龐大的兵力，美國仍實現完美突襲。」

根據美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）透露的細節，川普2日晚間10時46分下達行動指令後，負責執行任務的直升機採取貼海飛行戰術，距海面僅33公尺，戰鬥機提供空中掩護，美國衛星同步干擾委內瑞拉雷達系統，整個地面作業僅花費30分鐘，全程無美軍傷亡或裝備損失。

坎西恩回顧美軍過去2次類似行動，首先是1980年營救伊朗人質的「鷹爪行動」，因各單位協調不良而失敗，促成美國成立特種作戰司令部的；接著在2003年伊拉克戰爭期間，美軍付出龐大努力發動多次打擊，仍未能定位並消滅伊拉克高層，由於當時「狙殺鏈」架構不完善，情報與打擊單位未能有效配合。

委內瑞拉防空實力不容小覷，擁有53套中長程防空系統、數十套短程飛彈系統，以及逾440門高射砲，多數來自俄羅斯，部分採購自中國。坎西恩分析，美軍成功突破防線的關鍵因素包括網路攻擊癱瘓指揮控制系統、反雷達飛彈摧毀搜索雷達，以及出其不意的戰術運用。

坎西恩認為，「世界上除了以色列以外，可能沒有其他國家有能力執行這樣的行動，其協調、規畫與訓練要求遠超出中國試圖對台灣發動類似行動時可達到的水準。」