486批「中國車展女狂吸男指」　真相曝光在台灣

記者黃翊婷／綜合報導

近日社群平台上流傳一段比基尼女子吸吮群男手指的影片，甚至被指為是中國車展，電商網紅「486先生」也在X上轉發。但其實這段影片出自TAE台灣成人博覽會，影片中的比基尼女子是南韓AV女優諾雅（Noah）。

▲網傳中國車展女模舔手影片，其實是出自TAE台灣成人博覽會。（圖／翻攝自X／kiss486、IG／noah8319_03）

TAE台灣成人博覽會在本月11日至13日於台北世貿舉行，除了日本、美國女優之外，這次還首次設立韓國性感展館，由南韓AV片商MIB領軍，邀請女優妍華、書妍、秀芝、諾雅和男優森林原人、洛亞等人來台演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，近日社群平台流傳一段比基尼女子被眾多男性包圍，不僅當眾吸吮自己的手指，還輪流吸吮周圍男性伸過來的手指。這段影片被部分網友指為是中國車展，連電商網紅「486先生」也在X上轉發批評，但其實這段影片出自TAE台灣成人博覽會，影片中的比基尼女子就是AV女優諾雅。

▼▲片商公布的宣傳影片。（圖／翻攝自X／mib19_KR）

而在片商MIB上傳至X的宣傳影片中，諾雅的穿著、髮型都與網傳影片的女子相同，擺放在一旁的機車也一模一樣。諾雅本人則在IG發文，直言「I love Taiwan people（我愛台灣人）」，獲得不少台灣粉絲支持。

▼諾雅在IG發文分享來台參展的心情。（圖／翻攝自IG／noah8319_03）