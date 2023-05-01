吳夢夢掛兩片布「東西半球炸出」！粉絲衝成人展驚變美了：可以揉

▲吳夢夢參加成人展，大方放送火辣巨胸。（圖／翻攝自吳夢夢IG、伊芙蝶IG）

記者施怡妏／綜合報導

第9屆「TAE台灣成人博覽會」於4月29日在松山文創園區舉行，一連3天的活動吸引許多粉絲朝聖，有台灣「第一女優」頭銜的AV女演員吳夢夢也現身會場，有網友見到本人後驚呼「超正」，比照片、影片都還要漂亮，貼文也釣出同樣參加TAE成人展的網友留言，「本人超正又親民，還給我揉捏捏」。

原PO在PTT發文，「驚！！！吳夢夢本人其實蠻正的？」參加成人展看到吳夢夢本人，「覺得本人其實蠻正的欸，比照片影片好看」。從原PO貼出的照片可以看到，吳夢夢穿著性感的「童貞殺」（童貞を殺す）毛衣，胸口挖空設計，少少的布料幾乎包不住傲人上圍，側胸的渾圓形狀若隱若現，轉身還可以看到美背，火辣指數破表。

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貼文曝光，許多網友驚呼，「台灣我只看她的」、「看起來好讚」、「夢夢臉不差啊，只是比較肉一點」、「衣服凸顯她的傲人胸圍」、「本人又正又親民還給我揉捏捏，被圈粉」、「不要再酸了她真的正」、「推她一直有勇氣進步成她自己喜歡的樣子」、「夢夢是台灣臉蛋、身材還有敬業度都最頂級的AV女優」、「夢夢的片算是好用的，也很懂題材和角度，真的能稱作是AV」。

其中，不少網友都發現吳夢夢變瘦了，「努力瘦身給推」、「她蠻有毅力的，為了變瘦很辛苦且持續地在運動」、「她一直有在減肥，真的很正能量」、「有變瘦欸，持之以恆一定可以」、「比以前瘦好多」、「變瘦後好漂亮」。