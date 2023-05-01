　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吳夢夢掛兩片布「東西半球炸出」！粉絲衝成人展驚變美了：可以揉

▲▼ 。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

▲吳夢夢參加成人展，大方放送火辣巨胸。（圖／翻攝自吳夢夢IG、伊芙蝶IG）

記者施怡妏／綜合報導

第9屆「TAE台灣成人博覽會」於4月29日在松山文創園區舉行，一連3天的活動吸引許多粉絲朝聖，有台灣「第一女優」頭銜的AV女演員吳夢夢也現身會場，有網友見到本人後驚呼「超正」，比照片、影片都還要漂亮，貼文也釣出同樣參加TAE成人展的網友留言，「本人超正又親民，還給我揉捏捏」。

原PO在PTT發文，「驚！！！吳夢夢本人其實蠻正的？」參加成人展看到吳夢夢本人，「覺得本人其實蠻正的欸，比照片影片好看」。從原PO貼出的照片可以看到，吳夢夢穿著性感的「童貞殺」（童貞を殺す）毛衣，胸口挖空設計，少少的布料幾乎包不住傲人上圍，側胸的渾圓形狀若隱若現，轉身還可以看到美背，火辣指數破表。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，許多網友驚呼，「台灣我只看她的」、「看起來好讚」、「夢夢臉不差啊，只是比較肉一點」、「衣服凸顯她的傲人胸圍」、「本人又正又親民還給我揉捏捏，被圈粉」、「不要再酸了她真的正」、「推她一直有勇氣進步成她自己喜歡的樣子」、「夢夢是台灣臉蛋、身材還有敬業度都最頂級的AV女優」、「夢夢的片算是好用的，也很懂題材和角度，真的能稱作是AV」。

其中，不少網友都發現吳夢夢變瘦了，「努力瘦身給推」、「她蠻有毅力的，為了變瘦很辛苦且持續地在運動」、「她一直有在減肥，真的很正能量」、「有變瘦欸，持之以恆一定可以」、「比以前瘦好多」、「變瘦後好漂亮」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／600萬買兇狙殺咖啡商！　槍手奪命判無期
這間大學勞動節放假！　還有2天也免上課
全球1400萬份工作「未來5年恐消失」　2職業衝擊最大
奎丁遭逼問「你愛誰」下跪道歉！　2任男友架住施暴
撐不住！　手搖飲「2巨頭」宣布漲價
張育成受傷後哭了！　錯失機會沮喪：為什麼在這時候
吃「快樂餐」被噎死！　安養院挨告因「雞腿」判無罪
檳榔汁潑人！惡老闆嗆「不爽來輸贏」　慘吃教訓：店關一關吧

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東吳大學勞動節放假！校方曝原因「皆大歡喜」　還有這2天也免上課

寶寶鼻淚管阻塞8個月！婆婆嗆媳「陰道太多髒東西」　醫神回打臉

台灣沒魅力了？他驚覺「路上日本旅客變超少」　鄉民曝2關鍵：正常

吳夢夢掛兩片布「東西半球炸出」！粉絲衝成人展驚變美了：可以揉

撐不住！高雄人最愛手搖飲「2巨頭」宣布漲價　一票人洗版：又漲

檳榔汁潑人！惡老闆嗆「不爽來輸贏」　慘吃教訓：店關一關吧

勞動節差別式放假　教團籲：全國放假一天「明年就上路」

租約到期！「政大書城」高雄夢時代店開幕4年　5月底將熄燈

獨／搬娃娃車下火車　突重心不穩「墜落月台」！驚悚畫面曝

郵票選美！最美郵票前3名出爐　集郵迷最愛「鳳飛飛」

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

王淨《人選之人》遇豬哥「申訴也沒用」　謝盈萱：我他X的想幫妳...她哭惹QQ

阿嬤為孫結婚紅包發愁　逗趣喊沒錢「只包20塊」

元元超會看胸部真偽：林襄是真的　被問「誰是假的？」遲疑...林莎急切割ＸＤ

原民媽問女兒來自什麼族　她比手勢自信回：公主❤️

東吳大學勞動節放假！校方曝原因「皆大歡喜」　還有這2天也免上課

寶寶鼻淚管阻塞8個月！婆婆嗆媳「陰道太多髒東西」　醫神回打臉

台灣沒魅力了？他驚覺「路上日本旅客變超少」　鄉民曝2關鍵：正常

吳夢夢掛兩片布「東西半球炸出」！粉絲衝成人展驚變美了：可以揉

撐不住！高雄人最愛手搖飲「2巨頭」宣布漲價　一票人洗版：又漲

檳榔汁潑人！惡老闆嗆「不爽來輸贏」　慘吃教訓：店關一關吧

勞動節差別式放假　教團籲：全國放假一天「明年就上路」

租約到期！「政大書城」高雄夢時代店開幕4年　5月底將熄燈

獨／搬娃娃車下火車　突重心不穩「墜落月台」！驚悚畫面曝

郵票選美！最美郵票前3名出爐　集郵迷最愛「鳳飛飛」

侯友宜將現身「挺侯大會」尬郭台銘？　時間點落在5／15前後

郭台銘批「用肺發電」　台電：已減6成空污

快訊／600萬買兇狙殺新店咖啡商　槍手奪命判無期...藏鏡人逃杜拜

想選立委還搞團購惹議　吳欣岱4點回應：每個月都在燒錢

柯瑞搶七神表現讓柯爾想起喬丹　勇士隊友誇到詞窮只能搖頭

魯尼化身籃板怪物！　比肩「魔獸」霍華德2008年神紀錄

你的兒子掉了！高雄女機車雙載　綠燈起步乘客「倒栽蔥」慘摔

綜所稅報稅今開跑　逾12萬人完成申報！

東吳大學勞動節放假！校方曝原因「皆大歡喜」　還有這2天也免上課

粉絲「暖舉持續2個月」！　VERA蔡朕直播揭真心話

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

生活熱門新聞

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

全台變天！　首波梅雨要來了

交換生誤食老鼠藥命危　醫：水很深

首波梅雨！　變天時間曝

4歲女全身癢2年　過敏原竟是4種食物

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

不只牛肉捲！好市多這款神級熟食也回歸

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

水逆來襲！12星座應對攻略一次看

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

日神人學者見北車1景象　大讚：比日本社會進步

5月「9大新制」一次看　減稅紅包來了、路口大執法

搬娃娃車下火車　突不穩墜落月台

更多熱門

相關新聞

台第一女優「無罩激凸」搭車！　挨批影響市容回應

台第一女優「無罩激凸」搭車！　挨批影響市容回應

有「台灣第一AV女優」封號的吳夢夢，近來開設個人YouTube頻道，10日上傳一段在香港搭地鐵的畫面，一身米白色高領的她，沒穿內衣就直接出門，胸前兩點若隱若現，被部分網友批評不恰當「不要影響香港市容」，她也回應解釋「不是為了拍片而不穿」。

吳夢夢激凸挨轟影響市容！她霸氣回應了

吳夢夢激凸挨轟影響市容！她霸氣回應了

吳夢夢被封「台灣第一AV女優太過了」

吳夢夢被封「台灣第一AV女優太過了」

台「第一女優」曝本土AV價碼！點名她一部20萬

台「第一女優」曝本土AV價碼！點名她一部20萬

「第一AV女優」吳夢夢醫護偷情

「第一AV女優」吳夢夢醫護偷情

關鍵字：

吳夢夢吳夢夢TAE成人展

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪欣、張丹峰宣布離婚！

女團握手會12歲成員「面前0粉絲」潰堤！

人妻出差回家見「災難現場」心寒離婚

海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前收走熱湯

陸遊客「沒訂到旅館」　集體睡公廁過夜

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

麥當勞宣布「大麥克醬」正式開賣

全台變天！　首波梅雨要來了

謝忻登百岳一度失聯！隊友開空拍機搜索

「愛愛4件事」必知！泌尿醫勸：結束馬上洗GG

交換生誤食老鼠藥命危　醫：水很深

妻兒女友全破頭慘死　陳瑞欽殺6人伏法無人收屍

超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧

電梯故障門突打開　女瞬間墜落亡

周杰倫拿冠軍被酸　罕見回嗆網友：總有在吠的

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD
黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面