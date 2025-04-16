桃園榮家歌唱賽　失智長者唱歌「不忘詞」

▲桃園榮家歌唱賽，參賽長者歡樂唱。（圖／桃園榮家提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園榮家16日指出，慶祝榮家51週年舉辦的系列活動，壓軸登場的「家慶盃暨114上半年住民才藝競賽」昨日溫馨熱鬧登場。主任陳平表示，歌唱比賽中，一名失智長者唱著老歌竟都不忘詞，在歌聲中展現自信、樂活，令人歡喜。

今年項目包括百人陣仗的社區槌球賽、青春活力的籃球機對決、空氣球台、童趣套圈圈、打章魚及星光閃閃歌唱秀。悅來日照中心的社區長輩亦組隊加入參賽行列，家區洋溢著幸福活力的氛圍。

▲桃園榮家槌球優勝隊。（圖／桃園榮家提供）

才藝競賽歡喜熱鬧，有些住民平日就時常玩這些項目，技術純熟，也有長輩為了參加競賽特地學習，成為後起之秀。一早槌球比賽敲出健康熱情的能量，總計10隊社區槌球團體來到榮家，人聲鼎沸，開啟競賽滿滿的活力；中正堂一樓則是長者皆宜的打章魚，在加油聲中養護的長輩獲得佳績展笑顏。

投籃機對決頻頻傳出加油聲，伯伯阿姨不分軒輊，現場刺激緊張；古早味的套圈圈，長輩紛紛展現套圈訣竅，擺出帥氣的pose，套中瞬間全場歡呼，空氣球台的激烈對決，重現住民年輕時的身手矯健。下午壓軸項目則是萬眾期待的歌唱比賽，長輩同仁齊聚展演廳，失智長者重現記憶中經典歌曲，歌王歌后激烈較勁，大家化身粉絲群，給予參賽長輩最熱烈的掌聲。