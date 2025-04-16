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川普曾稱2026國防預算恐達「1兆美元」　陸國防部批：嗜戰成癮

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲報導指出，美國總統川普日前表示，2026美國國防預算有可能達到1兆美元。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國總統川普日前表示，美國2026年國防預算，規模可能將達1兆美元（約台幣33兆元）。中國國防部新聞發言人張曉剛16日下午在記者會上，對此表示，「美國天價軍費再次揭露了美方迷信武力、嗜戰成癮的本質。」

據《環球時報》報導，一名記者向張曉剛提問，「據報導，美國2026財年國防預算可能將首次達到1兆美元，用於『提升殺傷力和戰備能力』。請問中方對此有何評論？」

張曉剛表示，「我們關注到有關報導，目前，美國政府已是負債累累，卻把收割他國的不義之財，大量投入製造武器裝備。」

▲▼大陸國防部新聞發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）

▲中國國防部新聞發言人張曉剛直言，美國迷信武力。（圖／記者陳冠宇攝）

張曉剛強調，「我們希望美方從霸權迷思中早點清醒過來，真正認識到窮兵黷武不會讓美國再次偉大，只會給美國和世界人民，帶來痛苦災難。」

報導指出，川普7日與訪美的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）召開記者會時，主動提到美國2026年國防預算。當時他稱，規模將達1兆美元，創下美軍史上最高金額。

川普當時表示，「這種規模過去從未見過，我們必須打造屬於我們的軍隊，同時我們也非常注意成本控制，但打造軍事力量，是不可或缺的，我們必須強大，因為當今世界上，有許多邪惡勢力。」

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