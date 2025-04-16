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金援債降至3.2兆！美烏礦產協議傳華府態度軟化　最快本周簽署

▲▼美國總統當選人川普（Donald Trump）2024年9 月7日在紐約川普大樓會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美烏礦產協議傳華府態度軟化，最快本周簽署。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博引述消息人士說法指出，美國在礦產協議談判的態度軟化，川普政府把要求烏克蘭償還的金援數字從3000億美元（約新台幣9.7兆元）降至1000億美元（約新台幣3.2兆元）。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預估，雙方最快本周就會簽署協議。

彭博、路透等報導，這是美國與烏克蘭官員上周在美國進行談判的結果，美國同意把援助烏克蘭的金額從原先估計的3000億美元降至1000億美元，更接近烏克蘭估計900多億美元。

川普現階段正尋求美烏達成礦產協議，作為結束俄烏戰爭推動和平的一部分，儘管美國政府提供的這些資金並非貸款，但川普視此為收回美方對烏克蘭軍事援助數十億美元支出的方法。

美國財政部長貝森特指出，雙方已經非常接近達成協議，最快可能會在本周簽署。依據協議，美國可優先獲得轉入華府控制的特別重建投資基金的利潤，在此之際，基輔持續斡旋更好的協議內容，並否認美國過往的援助為債務。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭，在拜登政府的領導之下，美國是提供烏克蘭武器與軍事裝備最多的盟友夥伴。在川普2025年1月重返白宮之後，至今尚未批准任何新的援助方案，還在3月短暫喊停對烏克蘭的軍援，迫使基輔簽署礦產協議。

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