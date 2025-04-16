歷史性裁決！　英最高法院：法律定義「女性」是指生理性別

▲人們聚集在英國最高法院之外，等待裁決結果。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國最高法院16日裁定，「2010年平等法」（Equality Act 2010）條文之中所指的「女性」（woman），指的是生理女性，可能對英格蘭、威爾斯與蘇格蘭的性別權利應用方式，產生深遠影響。

路透社、天空新聞等外媒報導，英國最高法院一致裁定，「2010年平等法」提及的「女性」和「性別」（sex），指涉的是「生理女性」和「生理性別」。

不過，不論是否擁有性別認可證書（GRC），跨性別女性依然受到法律保護，並且因為被視為女性，也仍然可以主張遭到性別歧視。性別認可證書，是一種對於某人「新性別」給予法律認可的正式文件。

BREAKING: The Supreme Court has ruled that "woman" in UK law refers to biological sex, marking the end of a long-running legal battle between the Scottish government and a women's campaign group.



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法官霍奇（Patrick Hodge）強調，這項判決不應該被解讀為「社會部分群體的勝利，並且是以犧牲其他群體為代價的結果，因為事實並非如此。」他指出，法院的任務，不是制定保護跨性別族群利益的政策，而是「查明議會為此目標，所制定的法律的意義。」

此案源自蘇格蘭政府與當地婦女團體的長期訴訟，核心議題是跨性別女性在「2010年平等法」之中是否被視為女性。

蘇格蘭政府認為，持有性別認可證書（GRC）的跨性別者，有權根據「2010年平等法」享受保護，免於身為女性所受到的歧視。但蘇格蘭婦女組織（FWS）主張，這些保護僅適用於生理女性，因此提告政府。