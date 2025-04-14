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美國關稅衝擊受害太深　跑車大廠宣布直接裁員270人

▲538萬起！手排蓮花跑車「Lotus Emira」抵台　預告台北車展演出。（圖／記者張慶輝攝）

▲蓮花汽車是英國知名跑車製造廠。（資料照／記者張慶輝攝）

記者王致凱／綜合報導

英國跑車製造廠「蓮花」（Lotus）近日宣布，受到「美國關稅和市場環境波動」影響，公司決定進行裁員，預計將裁撤英國總部的270個職位。美國是蓮花汽車的最主要市場，如今美國政府對進口汽車和零件徵收額外25％關稅，嚴重衝擊公司營運。

根據BBC報導，蓮花汽車總部和生產工廠位於英國諾福克郡，該公司宣布將在英國境內裁撤最多270個工作職位。蓮花汽車發言人表示，公司將加強與最大股東兼技術合作夥伴「吉利控股」的資源整合與合作；發言人強調，儘管蓮花致力於扎根英國，但為了提高在當今市場的競爭力，重組勢在必行。

這已經是蓮花汽車近期第三波裁員潮，去年11月蓮花汽車就已經宣布裁撤94個職位，前一年1月也曾宣布要對諾福克的兩家工廠進行裁員。蓮花汽車發言人說，啟動重組是為了「在美國關稅與跑車消費需求變化等不穩定因素下」，確保公司能夠維持營運。

外媒報導，美國是蓮花汽車最重要的市場，目前蓮花除了旗艦車型在英國組裝外，還有兩款電動車在中國武漢組裝。然而，美國政府不僅宣布英國進口車輛需徵收25％額外關稅，進口自中國商品更被徵收高達145％關稅。迫使蓮花將在目前在美國販售的SUV車型售價提高一倍，並且暫停部分車款對美出貨。

蓮花汽車是由工程師查普曼於20世紀50年代創立，並於60年代遷移至諾福克。蓮花汽車表示，目前已經向工廠投入5億英鎊，為電動化轉型做好準備，目前蓮花主要生產電動SUV和跑車車型。

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