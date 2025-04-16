退休女師遭詐200萬！車手再收百萬被逮　弟衝警局自首原因曝　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化某退休女教師上網投資「穩賺不賠」股票，先後交付6次共200多萬元，近日對方又要求加碼100萬元，女教師不堪其擾決定報警，並在面交時聯手警方逮捕車手；事後車手的弟弟得知大哥被捕，從南部搭火車趕赴警局投案，坦承與哥哥同為車手，兄弟檔雙雙落網，警詢後依涉詐欺及洗錢等罪嫌依法移送。

▲彰化員林警分局逮捕車手。（圖／警方提供）

員林警分局林厝派出所於4月14日接獲該名退休女教師報案指出，她之前在LINE平台瀏覽投資廣告時，誤信加入投資群組，對方聲稱投資「穩賺不賠」，她陸續以轉帳4次及面交2次的方式投資200萬多元，未料對方還不放過她，仍繼續要她投資。

▲彰化員林警分局逮捕車手查獲現金手機工作證等證物。（圖／警方提供）

經員警指導被害人並配合員警進行誘捕行動，所長蔡文淦親自帶領打詐團隊前往面交地點埋伏，當車手出現並收取款項時，成功逮人，當場查扣100萬、手機1支、投資工作證4張等相關證物。

該名車手的胞弟也被拉進詐團當車手，當他得知哥哥遭員林分局林厝派出所員警逮捕後，擔心東窗事發，竟主動搭車從南部前往派出所投案，全案依涉嫌詐欺及洗錢防制法罪嫌依法移送偵辦。

員林分局分局長吳詠傑提醒民眾，警政署目前設立「165打詐儀表板」https://165dashboard.tw/ 供民眾上網查看最新詐騙案例及手法，並列出各種以詐取財的方式，讓民眾一目瞭然，詐騙集團常透過社群平台、投資群組等假冒「高獲利」、「穩賺不賠」話術誘騙，請務必提高警覺，避免落入詐騙陷阱。如有任何疑問，請撥打165反詐騙專線或就近派出所洽詢。