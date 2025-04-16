躲川普關稅！　蘋果急空運「價值20億iPhone」破紀錄

▲ 川普關稅引發民眾憂心iPhone可能漲價。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普即將對印度進口商品徵收高額對等關稅，蘋果公司（Apple）3月因此緊急將價值20億美元的iPhone從印度空運到美國，創下單月最高紀錄。為避開關稅衝擊，蘋果透過包機運送多達600噸手機，確保美國市場有足夠庫存。

根據《路透》掌握的報關數據，蘋果在印度的主要供應商鴻海富士康（Foxconn）與塔塔電子（Tata Electronics）3月合計出口近20億美元的iPhone至美國。

其中富士康單月出口價值達13.1億美元的手機，相當於1、2月總和，型號包含iPhone 13、14、16與16e，使富士康今年從印度運往美國的總出貨量達53億美元；而塔塔電子3月出口達6.12億美元，較2月成長約63%，型號包含iPhone 15與16。蘋果、富士康與塔塔電子尚未回應媒體置評請求。

海關數據顯示，富士康3月運往美國的所有貨物皆從印度南部清奈機場空運，目的地包含洛杉磯、紐約及芝加哥等美國主要城市。

川普月初公布對印度進口商品徵收26%關稅，遠低於對中國逾100%的稅率，後來暫緩對中國以外75國的關稅措施90天。為加速出貨流程，蘋果還向清奈機場當局施壓，將清關時間從30小時縮短至6小時，至少動用6架貨機完成這場「避稅作戰」。