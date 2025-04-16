　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

躲川普關稅！　蘋果急空運「價值20億iPhone」破紀錄

▲▼ 川普關稅重擊，蘋果iPhone 16系列恐漲價。（圖／達志影像／newscom）

▲ 川普關稅引發民眾憂心iPhone可能漲價。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普即將對印度進口商品徵收高額對等關稅，蘋果公司（Apple）3月因此緊急將價值20億美元的iPhone從印度空運到美國，創下單月最高紀錄。為避開關稅衝擊，蘋果透過包機運送多達600噸手機，確保美國市場有足夠庫存。

根據《路透》掌握的報關數據，蘋果在印度的主要供應商鴻海富士康（Foxconn）與塔塔電子（Tata Electronics）3月合計出口近20億美元的iPhone至美國。

其中富士康單月出口價值達13.1億美元的手機，相當於1、2月總和，型號包含iPhone 13、14、16與16e，使富士康今年從印度運往美國的總出貨量達53億美元；而塔塔電子3月出口達6.12億美元，較2月成長約63%，型號包含iPhone 15與16。蘋果、富士康與塔塔電子尚未回應媒體置評請求。

海關數據顯示，富士康3月運往美國的所有貨物皆從印度南部清奈機場空運，目的地包含洛杉磯、紐約及芝加哥等美國主要城市。

川普月初公布對印度進口商品徵收26%關稅，遠低於對中國逾100%的稅率，後來暫緩對中國以外75國的關稅措施90天。為加速出貨流程，蘋果還向清奈機場當局施壓，將清關時間從30小時縮短至6小時，至少動用6架貨機完成這場「避稅作戰」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 5379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
朱立倫改口：納粹獨裁遭全民唾棄
關稅大刀重塑晶片版圖？　BBC：川普盤算恐落空
456萬傳奇Vtuber宣布畢業　曾造成壽司郎台灣瘋搶
櫻花妹11支「素人AV」遭無碼上傳！　朋友告知才發現
快訊／老董爆「上億荒淫趴」　信大水泥重訊發聲
綠燈可以左轉嗎？一堆駕駛被罰1800　警曝正確做法
文山區女騎士遭輾斃！　撞擊瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

出生僅45天！男嬰父母「花3700找密醫」行割禮　大失血慘死

關稅大刀重塑晶片版圖？　BBC分析「川普盤算」恐落空

櫻花妹拍11支「素人AV」遭無碼上傳！　竟是被朋友告知才發現

談流產經歷　梅根坦言：在眾人面前「表演」裝鎮定很難

Apple Watch救人一命　紐西蘭女收異常通知就醫「發現血癌」

躲川普關稅！　蘋果急空運「價值20億iPhone」破紀錄

下周赴美展開關稅談判　南韓將加強與美國在造船、能源合作

快訊／白宮：中國輸美商品「最高課徵245%關稅」

新娘「遭老公壓頭」毀了！長髮沾滿蛋糕糖霜　一票人氣炸：快離婚

刮刮樂改變人生！街友「中3千萬元」大獎　嗨喊：不用流落街頭了

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

【切大西瓜】電動車出巷口逆向轉彎　騎士險遭擊落！

出生僅45天！男嬰父母「花3700找密醫」行割禮　大失血慘死

關稅大刀重塑晶片版圖？　BBC分析「川普盤算」恐落空

櫻花妹拍11支「素人AV」遭無碼上傳！　竟是被朋友告知才發現

談流產經歷　梅根坦言：在眾人面前「表演」裝鎮定很難

Apple Watch救人一命　紐西蘭女收異常通知就醫「發現血癌」

躲川普關稅！　蘋果急空運「價值20億iPhone」破紀錄

下周赴美展開關稅談判　南韓將加強與美國在造船、能源合作

快訊／白宮：中國輸美商品「最高課徵245%關稅」

新娘「遭老公壓頭」毀了！長髮沾滿蛋糕糖霜　一票人氣炸：快離婚

刮刮樂改變人生！街友「中3千萬元」大獎　嗨喊：不用流落街頭了

納豆婚禮日前曝光「席開50桌」！　依依認停機避孕：他自信一發就中

Grok Studio上線！AI寫程式、改簡報、跑網頁遊戲通通搞定

原子男團西門町逛街遭狂粉跟蹤！寶弟收「男粉裸照」超毛私訊曝光

賞鯨成功率超過95%！花蓮近距離與鯨豚共舞　甲板最佳視野遠眺山海

別忽視「急尿」！醫曝一天排尿超過這次數　膀胱過動症恐上身

檢調大動作查罷免偽造連署　黃呂錦茹：絕無抄名冊情況

灰熊沒安排照X光！　一哥莫蘭特親曝將出席生死戰

京華城撤銷20％爭議容獎　李四川證實：鼎越4／9申請變更設計

不護航戴納粹臂章藍青年了！　朱立倫改口：納粹獨裁遭全民唾棄

美加徵高額關稅「短期帶來壓力」　陸：改變不了經濟長期向好的大勢

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

國際熱門新聞

白宮：中國輸美商品最高課徵245%關稅

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

影帝金哈克曼案　致死病原找到了

彭博專欄：「就算沒關稅」台灣早被中國圍困

恐怖幼兒園女師！　性侵殺害男友4歲女兒

川普下令調查關鍵礦產　關稅恐再+1

躲川普關稅！　蘋果急空運價值20億iPhone

快訊／廣末涼子「踢護理師」被捕8天獲釋　憔悴鞠躬3秒

陸電商在美爆紅　美國App Store爬到第2名

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

尹錫悅花血汗錢過豪奢生活！曝頂級檜木浴缸

前空服員曝搭機「這幾樣」千萬要避雷

川普暫緩46%關稅　越南訂單瘋狂回流

更多熱門

相關新聞

美國對中國商品　最高課徵245%關稅

美國對中國商品　最高課徵245%關稅

美國總統川普15日簽署命令指示商務部調查所有「關鍵礦產」的進口情況，確認徵收關稅的可能性。依據白宮15日公布的這項行政命令，由於中國對美國採取報復行動，美國對中國進口商品最高課徵245%關稅。

黃金飆每錢13400元　銀樓估「3兩抱1年多賺逾10萬元」

黃金飆每錢13400元　銀樓估「3兩抱1年多賺逾10萬元」

關稅政策影響貨運進出口　交長曝2可能：恐釀塞港或停頓

關稅政策影響貨運進出口　交長曝2可能：恐釀塞港或停頓

傳川普借關稅談判施壓盟友「孤立中國」

傳川普借關稅談判施壓盟友「孤立中國」

G7外長聯合聲明關切共軍台海軍演 朱鳳蓮：干涉中國內政　

G7外長聯合聲明關切共軍台海軍演 朱鳳蓮：干涉中國內政　

關鍵字：

蘋果鴻海塔塔電子關稅美國

讀者迴響

熱門新聞

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

白宮：中國輸美商品最高課徵245%關稅

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

即／碳佐麻里爆食物中毒　停業2天改善缺失

前輔導長內內認了「直播沒人看」

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」　揭隊友暴露狂

GG長疹子！看診被女醫摸竟起反應　1句話讓他爽到不行

SHINee泰民被爆熱戀中！背後擁抱NO:ZE

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面