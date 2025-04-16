泰美女命理師算中緬甸強震！　再預測「日本7月大地震」死傷數字

▲泰國命理師Mor Plai多次成功預言大型災難。（圖／翻攝自YT）

記者王佩翊／綜合報導

泰國預言家Mor Plai因準確預測緬甸芮氏規模8.2地震而聲名大噪，她近日接受香港「鬼王」潘紹聰專訪，談到外界傳言日本7月會發生嚴重地震及火山爆發的說法。她表示，雖然災難不可避免，但日本防災工作做得好，傷亡應會比2011年的311大地震輕微。

事實上，除了Mor Plai外，有許多來自世界各國的命理師、預言家都預測2025年7月日本可能會有災難，發生地震與火山爆發等天然災害。

曾先後成功預測多起大型災難的Mor Plai說，日本在7、8月間有可能會發生地震，同時日本與印尼之間的海底火山也可能爆發，並波及富士山，但她未見到火山灰的畫面。不僅如此，Mor Plai認為，日本防災措施完善，因此傷亡相對較少。

Mor Plai也強調，雖然大家知道日本7、8月可能發生地震後，會減少前往的慾望，因此降低災害的傷亡數字，但是反而可能會因此在年底前再度發生其他災難，使得死傷人數達到命中注定的某個數字。

Mor Plai從小就能看見鬼，17、18歲時可以看見神明，並能透過點香看見預言畫面。她曾準確預測馬航MH370失蹤和緬甸地震。而她也預測，馬航的殘骸可能要至少40至50年後才會被找到。