　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機車開鎖收200元被罵黑店！老闆嘆「真心換絕情」　網力挺：佛心價

機車行店長開價200元幫開鎖還被客人留負評。（圖／翻攝自臉書／爆料公社二社）

▲機車行店長開價200元幫開鎖，卻被客人留1星負評。（圖／翻攝自臉書／爆料公社二社）

圖文／CTWANT

高雄一名機車行店長日前在網上訴苦，表示有客人不慎將車鑰匙丟在機車置物箱，他幫忙開鎖收費200元，並教了對方自行開鎖的技巧，沒想到事後卻遭留1星負評，還痛罵是黑店，讓他不禁直呼「真心換絕情」。貼文曝光後，大批網友力挺店長「200根本佛心價」、「可悲奧客」、「很便宜欸…我上次問一個要600」。

該名機車行店長在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，日前遇到有位客人誤將鑰匙放入機車置物箱，對方跑來機車行求助，他開價200元幫忙開鎖，對方還要求他教學，以後遇到狀況就可以自己開鎖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

怎料，機車行店長教完客人開鎖技巧，對方事後卻在Google評論留下1星負評，更批評「車牽到車行問幫忙開車箱，需要工資200元，抱歉我真的不懂行情，不好意思，這1顆星我都覺得多給了，黑店，謝謝」。

客人留下1星負評，現已刪除。（圖／翻攝自臉書／爆料公社二社）

▲客人留下1星負評，現已刪除。（圖／翻攝自臉書／爆料公社二社）

對此，機車行店長感嘆，「我也願意教他，結果真心換絕情…我連叫認識的鎖店來開機車鎖都需要800了，不太知道有其他間機車行有免費的還是幾十元的嗎？有時候覺得心蠻累」、「我正常都是收費300，只是因為他這車款比較好拆所以才給他200，他當下也沒反應這問題，只是沒想到會這樣，有時候都在想這產業是那麼不值錢嗎？」

貼文曝光後，迅速收獲超過1600名網友按讚，不少人就在底下留言「我請鎖匠拿紙幫我開個門就300元起跳了」、「現在鎖匠出門都要500元，大型重機另外收錢」、「我10幾年前也要500餒，我也沒嫌貴」、「專業不只200元好嗎？」、「把鑰匙放回去，鎖上，跟他說那你學會了，自己開」、「謝謝這個白癡，還幫你寫出營業項目『開車箱才200元』，這下肯定要吸引來一堆客人了」。

也有人指出，「很多機車行是不接這種生意的，因為有些王八會偷車後再找機車行開鎖，導致車行也要去警局做筆錄，這個車行願意幫你還耐心教，200很賺好嗎」。

延伸閱讀
車上和女友吵架！20歲男狂飆洩憤「撞死一家三口」　爸竟嗆：這是天災
隆E胸被婆婆狂念！媳婦超氣：一直找碴？　公公默默爽看　
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 5379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
朱立倫改口：納粹獨裁遭全民唾棄
關稅大刀重塑晶片版圖？　BBC：川普盤算恐落空
456萬傳奇Vtuber宣布畢業　曾造成壽司郎台灣瘋搶
櫻花妹11支「素人AV」遭無碼上傳！　朋友告知才發現
快訊／老董爆「上億荒淫趴」　信大水泥重訊發聲
綠燈可以左轉嗎？一堆駕駛被罰1800　警曝正確做法

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人行道拓寬引反彈　路權團體：通學步道不該被停車綁架

看李多慧採訪「1改變」超意外！　一票人狂讚：真的強

好吃還能救急！「軟糖」當防災食品　日警視廳點出超實用原因

雙鐵駕駛艙擬裝監視器　司機員反對：侵犯隱私

綠燈可以左轉嗎？一堆駕駛被罰1800元　警曝正確做法

機車開鎖收200元被罵黑店！老闆嘆「真心換絕情」　網力挺：佛心價

斥資50億美金改裝　阿聯酋航空新客艙6月起載客

網友爆吃完上吐下瀉　碳佐麻里停業2天道歉：全額退費醫療補償

一進家門遭爸「逼簽罷免連署書」他崩潰求助！苦主曝1招秒解

爆館長邀約「贊助健身比賽」　王浩宇狠拒：別直播說我小氣

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

【切大西瓜】電動車出巷口逆向轉彎　騎士險遭擊落！

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

人行道拓寬引反彈　路權團體：通學步道不該被停車綁架

看李多慧採訪「1改變」超意外！　一票人狂讚：真的強

好吃還能救急！「軟糖」當防災食品　日警視廳點出超實用原因

雙鐵駕駛艙擬裝監視器　司機員反對：侵犯隱私

綠燈可以左轉嗎？一堆駕駛被罰1800元　警曝正確做法

機車開鎖收200元被罵黑店！老闆嘆「真心換絕情」　網力挺：佛心價

斥資50億美金改裝　阿聯酋航空新客艙6月起載客

網友爆吃完上吐下瀉　碳佐麻里停業2天道歉：全額退費醫療補償

一進家門遭爸「逼簽罷免連署書」他崩潰求助！苦主曝1招秒解

爆館長邀約「贊助健身比賽」　王浩宇狠拒：別直播說我小氣

人行道拓寬引反彈　路權團體：通學步道不該被停車綁架

一堆旅店在用！浴室「裝1物」省錢又美觀　她打開卻後悔了：超噁

納豆婚禮日前曝光「席開50桌」！　依依認停機避孕：他自信一發就中

Grok Studio上線！AI寫程式、改簡報、跑網頁遊戲通通搞定

原子男團西門町逛街遭狂粉跟蹤！寶弟收「男粉裸照」超毛私訊曝光

賞鯨成功率超過95%！花蓮近距離與鯨豚共舞　甲板最佳視野遠眺山海

別忽視「急尿」！醫曝一天排尿超過這次數　膀胱過動症恐上身

檢調大動作查罷免偽造連署　黃呂錦茹：絕無抄名冊情況

灰熊沒安排照X光！　一哥莫蘭特親曝將出席生死戰

京華城撤銷20％爭議容獎　李四川證實：鼎越4／9申請變更設計

吳姍儒代班《不熙娣》掉業配? 　無奈喊:三次就習慣了

生活熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

即／碳佐麻里爆食物中毒　停業2天改善缺失

GG長疹子！看診被女醫摸竟起反應　1句話讓他爽到不行

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

人妻下體噴血掛急診！醫動完手術抓包她外遇

越南女生「曬薪資條」他超衝擊！一票人吐真相：很狂

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

4款「國民美食」吃多恐害糖尿病！

吃Buffet「掃光30隻炸蝦」排隊客怒罵！網喊沒有錯

好天氣倒數！　「2道鋒面」下波劇烈雨更大

韓啦啦隊女神再來台！　身邊新男人「露餡」

國中妹買YSL包「媽媽結帳」！網嘆：人生分水嶺在羊水

李珠珢台韓兩邊賺「爆退粉潮？」　IG驚人變化曝

全台「至少15校」被大罷免入侵！　頂大生哀號

更多熱門

相關新聞

GG長疹子！看診被女醫摸竟起反應　1句話讓他爽到不行

GG長疹子！看診被女醫摸竟起反應　1句話讓他爽到不行

近日一位網友表示，他最近常去游泳，不知道是不是水不乾淨，包皮長了好多個白色疹子，跑去診所看皮膚科，褲子脫下來被女醫師翻包皮，他竟然起反應，護理師還說了一句話，讓他直呼，「整個爽到不行。」

抖音網紅斑馬線狂舞20秒　因1動作無法開罰

抖音網紅斑馬線狂舞20秒　因1動作無法開罰

北捷爆隨機砍人！醫揭搭大眾交通保命要點

北捷爆隨機砍人！醫揭搭大眾交通保命要點

「關稅帝君」下凡　台灣獲利產業曝光

「關稅帝君」下凡　台灣獲利產業曝光

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

關鍵字：

爆料公社二社周刊王

讀者迴響

熱門新聞

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

白宮：中國輸美商品最高課徵245%關稅

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

「喵喵」台中清水走失大甲尋獲　飼主親曝過程送出50萬

即／碳佐麻里爆食物中毒　停業2天改善缺失

前輔導長內內認了「直播沒人看」

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」　揭隊友暴露狂

GG長疹子！看診被女醫摸竟起反應　1句話讓他爽到不行

SHINee泰民被爆熱戀中！背後擁抱NO:ZE

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面