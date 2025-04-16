機車開鎖收200元被罵黑店！老闆嘆「真心換絕情」　網力挺：佛心價

▲機車行店長開價200元幫開鎖，卻被客人留1星負評。（圖／翻攝自臉書／爆料公社二社）

圖文／CTWANT

高雄一名機車行店長日前在網上訴苦，表示有客人不慎將車鑰匙丟在機車置物箱，他幫忙開鎖收費200元，並教了對方自行開鎖的技巧，沒想到事後卻遭留1星負評，還痛罵是黑店，讓他不禁直呼「真心換絕情」。貼文曝光後，大批網友力挺店長「200根本佛心價」、「可悲奧客」、「很便宜欸…我上次問一個要600」。

該名機車行店長在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，日前遇到有位客人誤將鑰匙放入機車置物箱，對方跑來機車行求助，他開價200元幫忙開鎖，對方還要求他教學，以後遇到狀況就可以自己開鎖。

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怎料，機車行店長教完客人開鎖技巧，對方事後卻在Google評論留下1星負評，更批評「車牽到車行問幫忙開車箱，需要工資200元，抱歉我真的不懂行情，不好意思，這1顆星我都覺得多給了，黑店，謝謝」。

▲客人留下1星負評，現已刪除。（圖／翻攝自臉書／爆料公社二社）

對此，機車行店長感嘆，「我也願意教他，結果真心換絕情…我連叫認識的鎖店來開機車鎖都需要800了，不太知道有其他間機車行有免費的還是幾十元的嗎？有時候覺得心蠻累」、「我正常都是收費300，只是因為他這車款比較好拆所以才給他200，他當下也沒反應這問題，只是沒想到會這樣，有時候都在想這產業是那麼不值錢嗎？」

貼文曝光後，迅速收獲超過1600名網友按讚，不少人就在底下留言「我請鎖匠拿紙幫我開個門就300元起跳了」、「現在鎖匠出門都要500元，大型重機另外收錢」、「我10幾年前也要500餒，我也沒嫌貴」、「專業不只200元好嗎？」、「把鑰匙放回去，鎖上，跟他說那你學會了，自己開」、「謝謝這個白癡，還幫你寫出營業項目『開車箱才200元』，這下肯定要吸引來一堆客人了」。

也有人指出，「很多機車行是不接這種生意的，因為有些王八會偷車後再找機車行開鎖，導致車行也要去警局做筆錄，這個車行願意幫你還耐心教，200很賺好嗎」。

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