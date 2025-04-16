不在談判優先5國？　林佳龍：台美已正式談判也取得一些進度

記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普對等關稅政策，讓全球市場動盪，川普後宣布暫緩90天。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）日前證實，台灣、以色列11日將針對關稅問題展開對談。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則透露，英國、澳洲、日本、南韓與印度列為關稅談判優先對象。對此，外交部長林佳龍今（16日）表示，臺美之間有關關稅的談判已經正式展開，不管就談的項目，還有涉及內容，都已經有一些進度，會再針對他們特別關心的部分，再提供更多的資料。

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



葛里爾（Jamieson Greer）日前證實，台灣、以色列11日將針對關稅問題展開對談，對此，行政院經貿辦則證實，台美雙方的經貿談判團隊已進行視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內的其他多項經貿議題進行意見交換。

美國優先五國關稅談判不含台灣，外交部長林佳龍今受訪時表示，我們已經正式展開臺美之間有關關稅的談判，不管就談的項目，還有涉及內容，都已經有一些進度，因為在談判中，對方關心的問題，我們也提出了答覆，會再針對他們特別關心的部分，再提供更多的資料。

媒體也詢問，前國安會秘書長吳釗燮助理何仁傑涉入共諜案，林佳龍回應，這個案子因為在司法偵辦中，那我們外交部會配合來偵辦，內部也啟動政風調查。