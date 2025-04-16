　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不在談判優先5國？　林佳龍：台美已正式談判也取得一些進度

記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普對等關稅政策，讓全球市場動盪，川普後宣布暫緩90天。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）日前證實，台灣、以色列11日將針對關稅問題展開對談。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則透露，英國、澳洲、日本、南韓與印度列為關稅談判優先對象。對此，外交部長林佳龍今（16日）表示，臺美之間有關關稅的談判已經正式展開，不管就談的項目，還有涉及內容，都已經有一些進度，會再針對他們特別關心的部分，再提供更多的資料。

▲▼林佳龍 聯訪 出席謝長廷等人新書發表會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

葛里爾（Jamieson Greer）日前證實，台灣、以色列11日將針對關稅問題展開對談，對此，行政院經貿辦則證實，台美雙方的經貿談判團隊已進行視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內的其他多項經貿議題進行意見交換。

美國優先五國關稅談判不含台灣，外交部長林佳龍今受訪時表示，我們已經正式展開臺美之間有關關稅的談判，不管就談的項目，還有涉及內容，都已經有一些進度，因為在談判中，對方關心的問題，我們也提出了答覆，會再針對他們特別關心的部分，再提供更多的資料。

媒體也詢問，前國安會秘書長吳釗燮助理何仁傑涉入共諜案，林佳龍回應，這個案子因為在司法偵辦中，那我們外交部會配合來偵辦，內部也啟動政風調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 5379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「山除薇害 」爆代簽　他認了：父母雙盲
快訊／光陽新董事長出爐　柯俊斌成功上位
快訊／碳佐麻里爆食物中毒！　停業2天
宥勝爆到大學當講師！　主辦三立火速回應了
28歲男陳屍逢甲商圈速食店樓頂！　租客煮飯「看見人腳」
不在談判優先5國？　林佳龍：台美已正式談判也取得一些進度
陳菊已住院4個月！「VIP病房」一天收費萬元起跳
快訊／罷綠委領銜人穿納粹臂章敬禮　朱立倫：諷刺民進黨綠共
台股大怒神！他慘虧24萬　內行曝「1操作」反賺17%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鏡民調／大罷免67.5%民眾會去投票　52%會投「贊同罷免」

槓上簡舒培決定開告！　羅智強怒：我要讓造謠者們法院跑不完

藍罷團自貼綠膠帶「封口」　合體朱立倫掃市場邀罷免吳思瑤連署

「反罷免不能再群龍無首！」　徐巧芯批朱立倫：領導要更清楚

鏡民調／49.3%滿意賴清德施政　51.2%滿意卓內閣「關稅應對政策」

不在談判優先5國？　林佳龍：台美已正式談判也取得一些進度

陳菊已住院4個月！持續復健「住VIP病房」　一天收費萬元起跳

大罷免潮未來走向？黃國昌估：最多罷掉2至3席　無法改變大結構

快訊／罷綠委領銜人穿納粹臂章敬禮　朱立倫：是諷刺民進黨綠共

藍青年軍戴納粹臂章行禮遭切割　綠委籲朱立倫道歉：嚴重國際醜聞

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

搶快左轉 #鋼管 噴飛！ 拖板車擊落轎車騎士遭撞 #高雄

【才不要聽你碎碎念】鸚鵡一聽「你看你多好命」直接扭身體頂嘴XD

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

【喝水前要洗手】黑貓手伸水碗裡狂撈　奴才見地板溼一片超無奈

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

鏡民調／大罷免67.5%民眾會去投票　52%會投「贊同罷免」

槓上簡舒培決定開告！　羅智強怒：我要讓造謠者們法院跑不完

藍罷團自貼綠膠帶「封口」　合體朱立倫掃市場邀罷免吳思瑤連署

「反罷免不能再群龍無首！」　徐巧芯批朱立倫：領導要更清楚

鏡民調／49.3%滿意賴清德施政　51.2%滿意卓內閣「關稅應對政策」

不在談判優先5國？　林佳龍：台美已正式談判也取得一些進度

陳菊已住院4個月！持續復健「住VIP病房」　一天收費萬元起跳

大罷免潮未來走向？黃國昌估：最多罷掉2至3席　無法改變大結構

快訊／罷綠委領銜人穿納粹臂章敬禮　朱立倫：是諷刺民進黨綠共

藍青年軍戴納粹臂章行禮遭切割　綠委籲朱立倫道歉：嚴重國際醜聞

柯瑞超狂4分打、巴特勒飆21分　勇士拚季後賽門票半場12分領先

鏡民調／大罷免67.5%民眾會去投票　52%會投「贊同罷免」

狂女縱火「1夜8處」！哥求償215萬被嗆：房又沒倒　一審判賠67萬

世博空拍圖加「青山剛昌」秒變《柯南》電影　網笑：要爆炸了

花蓮溪口媽聖誕遶境！台9線部分南下路段封閉　調撥車道通行

發現12歲女兒遭性侵　猛媽「斬男友生殖器」拖樹叢中焚屍復仇

「川劇」變臉美債跛跌　債券反敗為勝操作攻略

壯漢網路扮美女誘小鮮肉　「調整姿勢」性侵12次！判5年半定讞

國1永康段聯結車「破輪」胎皮炸裂猛噴　後方駕駛：嚇死！

銀行幫凶助詐房！信箱塞滿蕭先生廣告單　住家竟被盜賣8年

【奴才上班要遲到了！】狗狗散步找保全翻肚撒嬌不走XD

政治熱門新聞

回台看到一條新聞　矢板明夫吃驚：台海軍事平衡重大變化

石牌站隨機行刺　北捷：所有車站加強維安

石牌站砍人案　北捷開罰10萬、負擔醫藥費

陳菊持續復健「住VIP病房」　一天收費萬元起跳

罷綠委領銜人穿納粹臂章敬禮　朱立倫回應了

藍集結卻不見朱　白：明早現身已晚

徐巧芯號召全民　反抗政府暴政

不在談判優先5國？　林佳龍：台美已正式談判也取得一些進度

北捷石牌站濺血　蔣下令嚴查嚴辦

前枋寮鄉長收回扣、私用公務車貪232萬　監察院全票通過彈劾

收死亡威脅「幾日內，斬首」　吳思瑤報案：心情蠻不舒服

陳冲：對等關稅「台灣首批談判」很危險

第五案！罷免二階門檻達標再+1　黃建賓罷免連署收破1萬1千份

探望陳菊仍心繫大罷免！　柯建銘：我小學五年級就立志打倒國民黨

更多熱門

相關新聞

鏡民調／49.3%滿意賴清德施政　51.2%滿意卓內閣「關稅應對政策」

鏡民調／49.3%滿意賴清德施政　51.2%滿意卓內閣「關稅應對政策」

美國總統川普宣布對全球等關稅政策，對台灣祭出32%關稅，目前雖暫緩90天，仍造成巨大衝擊。對此，《鏡新聞》今（16日）公布最新民調，針對「總統賴清德施政滿意度」，有49.3%滿意賴總統、37.8%不滿意，「關稅因應措施方面」，則是39.4%滿意、 46.0%不滿意。另外，針對「行政院長卓榮泰施政滿意度」，有43.5%滿意、39.5%不滿意，在「關稅應對政策方面」，有51.2%民眾滿意、35.6%不滿意。

台積電投資美國 陸國台辦批賴「吃苦當吃補」：卑躬屈膝跪美賣台

台積電投資美國 陸國台辦批賴「吃苦當吃補」：卑躬屈膝跪美賣台

陸前官員：華府須展現尊重　北京才會談判

陸前官員：華府須展現尊重　北京才會談判

他還慘虧24萬！內行曝「台股1操作」反賺17%

他還慘虧24萬！內行曝「台股1操作」反賺17%

挨轟不知民間疾苦　經長郭智輝直回「我是民間來的怎會不知道」

挨轟不知民間疾苦　經長郭智輝直回「我是民間來的怎會不知道」

關鍵字：

關稅美國經貿談判外交部川普林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

中下令停收波音飛機　川普轟中方背信

川普「關稅帝君」變臉劍指蘋果　一句話讓台灣供應鏈死局

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

把握好天氣！　「鋒面雨最大」時間曝

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

前輔導長內內認了「直播沒人看」

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包

即／科技園區無塵室驚見男屍　半導體工程師躺地亡

張藝人設翻車！

影帝金哈克曼案　致死病原找到了

30億老董「上億荒淫趴」　照片流出

人妻下體噴血掛急診！醫動完手術抓包她外遇

30億老董帶傳播妹「豪宅過夜」　嗆正宮：不然妳想怎樣

SHINee泰民被爆熱戀中！背後擁抱NO:ZE

更多

最夯影音

更多

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面