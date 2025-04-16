總統賴清德提出「脫中入北」　陸國台辦：他正在掏空台灣產業

▲賴清德總統關心台灣產業，日前赴台中與機械器具業者座談。（圖／總統府提供）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德日前指出全球北方民主國家都想爭取優秀台商，投資「脫中入北」能立足台灣、佈局全球。並稱「台灣應利用每一次地緣政治經濟變動時刻，推動適合發展的方向」。對此，大陸國台辦今（16）日表示，「所謂『全球北方』是賴清德當局為『脫中反中』生編硬造的概念，他口中的『民主國家』正在掏空台灣產業。」

朱鳳蓮指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是事實。台灣前途命運在於國家統一，同胞福祉繫於民族復興。

朱鳳蓮表示，兩岸產業鏈供應鏈合作是市場追求資源優化配置的結果，是兩岸產業和企業自主選擇的產物，符合經濟發展規律和兩岸同胞的根本利益，任何人任何力量都無法動搖兩岸經濟優勢互補互利雙贏的大格局，也無法阻擋兩岸融合發展不斷深化的總趨勢。西進大陸、扎根大陸是台商台企的最佳選擇。

她也痛批，「所謂『全球北方』是賴清德當局為『脫中反中』生編硬造的概念，他口中的『民主國家』正在掏空台灣產業。

朱鳳蓮繼續強調，賴清德當局和「台獨」勢力為了謀「獨」，刻意蒙蔽台灣民眾，企圖扭曲台灣企業投資方向，目的就是要讓兩岸經濟「脫鈎斷鏈」，最終削弱的是台灣經濟發展的自主權，損害的是廣大台商台企的切身利益，純屬害台、毀台，注定失敗。

▲ 大陸國台辦朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

《中國時報》今提問「兩天前根據大陸海關總署14號公佈的統計數據，今年一季度大陸對台出口是成長了8.3%，從台灣進口成長了17.8%，兩岸貿易表現優於大陸整體的對外貿易，想請問發言人，在兩岸經貿如此緊密的關係之下，脫中入北是個好主意嗎？」

朱鳳蓮稱，西進大陸扎根大陸是台商台企的最佳的選擇，這麼多年兩岸產業鏈供應鏈合作是市場追求資源優化配置的結果，是兩岸產業和企業自主選擇的產物，符合經濟發展規律和兩岸同胞的根本利益，任何人任何力量都無法動搖兩岸經濟優勢互補，互利雙贏的大格局，也無法阻擋兩岸融合發展不斷深化的總趨勢。

《中國時報》追問，「除了賴清德肯定脫中入北的論述之外，台灣教育部也火速的決定要深化到教育思想。教育部長鄭英耀他14號說，台灣與中國一邊一國毋庸置疑，教育部將在今年暑假之前完成編寫試讀中國威脅國際情勢等教材，避免資訊被以訛傳訛混淆概念。請問發言人對此有何評論？現在民進黨政府主張兩國論已經放棄了公投的方式，直接修改教科書來向影響下一代，大陸方面會如何應對？」

朱鳳蓮表示，有關言論宣揚一邊一國的分裂謬論是赤裸裸的魔都挑釁，兩岸同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，從來就不是一個國家，這是無法否認也不能否認的歷史和法理事實。

她痛批，民進黨當局大搞去中國化，罔顧歷史，歪曲事實，妄圖利用台獨教材割斷兩岸的歷史文化連接，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，如此數數數典忘祖的倒行逆施，必將遭到兩岸同胞的強烈反對和唾棄。