鏡民調／49.3%滿意賴清德施政　51.2%滿意卓內閣「關稅應對政策」

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普宣布對全球等關稅政策，對台灣祭出32%關稅，目前雖暫緩90天，仍造成巨大衝擊。對此，《鏡新聞》今（16日）公布最新民調，針對總統賴清德「施政滿意度」，有49.3%滿意、37.8%不滿意，「關稅因應措施方面」，則是39.4%滿意、 46.0%不滿意。另外，針對行政院長卓榮泰「施政滿意度」，有43.5%滿意、39.5%不滿意，在「關稅應對政策方面」，有51.2%民眾滿意、35.6%不滿意。

總統賴清德施政滿意度、因應關稅措施滿意度

針對「賴清德施政滿意度」，《鏡新聞》調查，有49.3%滿意賴總統，其中17.9%非常滿意、31.4%還算滿意，另有37.8%不滿意，其中20.0%非常不滿意、17.8%不太滿意，12.9 %未表態。

相較鏡新聞2月民調，賴清德滿意度下降1.6個百分點，不滿意度上升5.2個百分點。

▼鏡新聞民調。（圖／鏡新聞提供，下同）

另外，調查「賴清德應對美國調升對台關稅措施」，結果顯示，有39.4%滿意，其中11.0%非常滿意、28.4%還算滿意，另有46.0%不滿意，其中25.3%非常不滿意、20.7%不太滿意，14.6 %未表態。

行政院長卓榮泰施政滿意度、因應關稅措施滿意度

針對「卓榮泰施政滿意度」，結果顯示，有43.5%滿意卓榮泰，其中13.6%非常滿意、29.9%還算滿意，另有39.5%不滿意，其中21.0%非常不滿意、18.4%不太滿意，17.0 %未表態。

相較鏡新聞2月民調，卓榮泰滿意度上升1.3個百分點，不滿意度上升5.2個百分點。

而卓榮泰將編列880億預算，以穩定台灣產業狀況，針對「卓內閣應對政策」，有51.2%民眾滿意，其中11.0%非常滿意、40.2%還算滿意，另有35.6%不滿意，其中17.0%非常不滿意、18.6%不太滿意，13.2 %未表態。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。2025年4月13日調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話579人、手機544人，共1,123份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.92%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。