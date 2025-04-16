槓上簡舒培決定開告！　羅智強怒：我要讓造謠者們法院跑不完

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培日前爆料，國民黨立委羅智強擬參選桃園市長期間的政治獻金，有將近7成支出給雪芃公司，而這間公司的負責人剛好就是羅智強自己基金會裡的董事。對此，羅智強今（16日）嗆，台灣的法官，雖然有綠的，但也有秉公中立的法官，簡舒培近日的兩則謠言，最重可判十年徒刑，「我要讓造謠者們法院跑不完」。

羅智強指出，為什麼很多人面對民進黨的造謠卻束手無策？答案很簡單，因為檢察官根本不辦。民進黨掌控檢調，檢察官對於綠營造謠者往往「不動如山」，不起訴成了護航的代名詞。而我們向檢察官提告造謠者，卻只能眼睜睜看著真相被埋沒、正義無法伸張，造謠者也因此肆無忌憚，反正檢調自己人，一定會護航。

因此羅智強決定採取「多管齊下、全面反制」的訴訟策略，有的案件走告發；有的案件提告訴；能自訴的直接自訴，繞過綠色檢調東廠；能提民事求償的，也一案都不放過；有些案子，甚至會等到「政黨輪替後」，檢察官恢復中立，不再聽命民進黨後，再來一一算帳。

羅智強喊話，他要讓造謠者們猜不到，他會從哪個方向出手，「你敢造一個謠，我就告你」。再搭配「謝長廷的時效屆滿前提告法」，他曾在「大阪處長被逼死案」用這個訴訟策略告他，雖然最後謝長廷都輸，但也讓他跑了好幾年法院，出庭出不完，換言之，他不一定會馬上提告，會等半年、一年、甚至快到時效屆滿再提，第一位要承擔責任的，就是簡舒培。

羅智強續指簡舒培最近針對他散播的謠言，羅智強說第一個謠言，簡舒培指控他將政治獻金轉入他成立的基金會，這完全是子虛烏有、蓄意抹黑。法律對策：1. 先提自訴誹謗罪或意圖使人被罷免，不經檢察官，直接進法院；如果自訴被駁回，則進入第二步驟；2. 如果自訴成立，則不提告，若自訴不成立，則時效將屆時（也許半年、也許一年），提告意圖使人被罷免罪（選罷法第104條），屬重罪，最重五年徒刑；3. 再等到民事求償的兩年時效將屆時，提出名譽損害賠償訴訟。

針對謠言二，羅智強說，簡舒培誣指他在參選桃園市長時，利用政治獻金請由他基金會董事負責的公司打選戰。但事實一，該人早已非董事；事實二，即使仍為董事，法律也未禁止接案。法律對策：刑事部分慢慢告；民事部分慢慢告，他要告訴簡舒培，不要以為檢察官可以護航她，他會採取自訴。

羅智強強調，台灣的法官，雖然有綠的，但也有秉公中立的法官。「我就讓你去賭睹看，遇到秉公中立的法官，你就等著坐牢！」，這就是他對簡舒培的回擊方式。兩則謠言，最重可判十年徒刑。歡迎她繼續造謠，刑期他幫她算好。他要的不只是為自己討回公道，更是為所有遭到綠營抹黑的在野黨人伸張正義，「我要讓造謠者們法院跑不完」。