多位藍營議員分攤「罷吳6人」保證金　羅智強230萬轉做罷雙吳經費

▲羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對檢方偵辦國民黨6位青年軍涉偽造文書，國民黨立委羅智強昨日表示，保金全由他出；羅智強今（15日）再說，昨天過後，不少黨籍議員紛紛表示「算我一份」，因此他承諾撥出的230萬元將全轉用於罷免「雙吳」經費，力拚二階連署，為6英雄討公道。

北檢偵辦涉幽靈連署案，查出民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體疑有偽造提議書情事，昨指揮調查局兵分6路搜索相關人士住處，並約談6人說明。檢察官複訊後，今凌晨諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛50萬元交保，李孝亮、劉思吟丈夫林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，均限制出境出海。羅智強表示，「6英雄保金，我出！不讓賴清德清算年輕人！」

羅智強今日在表示，罷「雙吳」6英雄交保被要求20萬元至50元萬的高額保釋金，連署瑕疵竟比民進黨共諜案涉「叛國罪」的交保金額還要高。他在第一時間表示，將從房屋貸款的500萬元中撥出230萬元，全額支援他們的保釋金。得知我要出保金，藍營議員徐弘庭、游淑慧等多位好朋友紛紛表示「算我一份」，一起做這6位勇敢青年的後盾，也很快籌足經費。

羅智強強調，他承諾要出230萬元支援6英雄，即使他們的保金已有著落，他也會兌現承諾，把這230萬捐出用作罷免「雙吳」經費，全力拚二階段連署，為6英雄討公道。

羅智強嗆，民進黨司法清算的骯髒手段，令人憤怒；但越蠻橫打壓，他們就越團結！大家有錢出錢，有力出力，為民主、為正義、為台灣並肩作戰，抵抗暴政。