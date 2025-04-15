檢偵辦藍青年軍涉連署造假　李進勇移送39案：盼大家「以此為鑑」

▲中選會主委李進勇。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

檢調調查連署罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的名單中出現抄襲名冊、多名死人連署狀況，14日針對此案進行搜索，包括「罷吳四騎士」在內，共6名被告依20萬元至50萬元不等金額交保。對於藍營質疑辦藍不辦綠，中選會主委李進勇今（15日）受訪時表示，目前統計有41個案子有違法嫌疑，已經移送39案，中選會沒有任何差別對待。李也指出，希望大家能夠以此為鑑，因為第二階段連署目前還在進行中，希望大家能夠遵守法律規定。

藍營發動罷免綠委，一階15案連署全數都是補件通過，光是死人連署數累積高達1748份，每案不合格數都落在3至4成，錯假率誇張，其中嘉義縣市中，罷免陳冠廷、王美惠案領銜人都因死亡連署、被冒名狀況過多，自行宣布撤案。

對於藍營青年軍涉抄名冊遭司法調查，李進勇表示，相關案件已經進入司法程序，尊重司法機關的調查，沒有評論；司法機關如果有需要，各地選委也會全力配合。希望大家能夠以此為鑑，因為第二階段連署目前還在進行中，希望大家能夠遵守法律規定。

對於外界質疑辦藍不辦綠，李進勇回應「不予評論」，因為司法機關有自己的偵查節奏；選務機關立場上，只要查對時發現有疑似偽造的情況，都會進行告發。

李進勇指出，目前統計有41個案子有違法嫌疑，已經移送39案，另外2案還在整理資料中，近期也將移送，中選會沒有任何差別對待，相信司法機關也會秉公處理。