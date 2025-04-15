　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

檢偵辦藍青年軍涉連署造假　李進勇移送39案：盼大家「以此為鑑」

▲▼中選會主委李進勇列席立法院內政委員會。（圖／記者李毓康攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

檢調調查連署罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的名單中出現抄襲名冊、多名死人連署狀況，14日針對此案進行搜索，包括「罷吳四騎士」在內，共6名被告依20萬元至50萬元不等金額交保。對於藍營質疑辦藍不辦綠，中選會主委李進勇今（15日）受訪時表示，目前統計有41個案子有違法嫌疑，已經移送39案，中選會沒有任何差別對待。李也指出，希望大家能夠以此為鑑，因為第二階段連署目前還在進行中，希望大家能夠遵守法律規定。

藍營發動罷免綠委，一階15案連署全數都是補件通過，光是死人連署數累積高達1748份，每案不合格數都落在3至4成，錯假率誇張，其中嘉義縣市中，罷免陳冠廷、王美惠案領銜人都因死亡連署、被冒名狀況過多，自行宣布撤案。

對於藍營青年軍涉抄名冊遭司法調查，李進勇表示，相關案件已經進入司法程序，尊重司法機關的調查，沒有評論；司法機關如果有需要，各地選委也會全力配合。希望大家能夠以此為鑑，因為第二階段連署目前還在進行中，希望大家能夠遵守法律規定。

對於外界質疑辦藍不辦綠，李進勇回應「不予評論」，因為司法機關有自己的偵查節奏；選務機關立場上，只要查對時發現有疑似偽造的情況，都會進行告發。

李進勇指出，目前統計有41個案子有違法嫌疑，已經移送39案，另外2案還在整理資料中，近期也將移送，中選會沒有任何差別對待，相信司法機關也會秉公處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本山口縣2個月地震1300次　專家觀測「震源變淺」：不尋常
快訊／黑金專組檢察官帶隊！搜國民黨板橋區黨部　再帶走黨部主任
川普關稅「一拳打趴台灣傳產3大明星」　老謝點11台廠壓力大
台中小姊妹遭燒死　幼兒園震驚哀痛
中國人不打中國人！總統府、士林憲兵隊士官集體拍投降片下場曝
快訊／國民黨新北黨部遭搜索　1人被帶走
《戲說》臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

在野黨狂轟共諜案　綠喊依法嚴懲：若藍白在乎就別再擋國安修法

劉建國追問報稅期限能否再延長？　卓榮泰允討論因應

國民黨板橋區黨部遭搜索！　他喊：「化悲憤為力量」一起罷綠委

挺罷吳藍軍是「中華民國保衛戰」　徐巧芯：民進黨將迫害老百姓

我外交部哀悼美國前副國務卿阿米塔吉逝世　要求駐美處慰問其家屬

諷「罷綠委罪大惡極」比洩漏國家機密嚴重　黃國昌：綠共與紅共零距離

預告北檢下步瞄準藍北市黨部　王鴻薇：都是為了讓罷藍委更順利

檢偵辦藍青年軍涉連署造假　李進勇移送39案：盼大家「以此為鑑」

號召出門連署「罷免雙吳」　詹為元：展現對辦藍不辦綠的憤怒

卓榮泰重申不會對美關稅報復　「在世界貿易同陣營中互相合作」

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

正妹媽深情唱蔡健雅《Beautiful Love》 結尾撩頭髮太美惹！

在野黨狂轟共諜案　綠喊依法嚴懲：若藍白在乎就別再擋國安修法

劉建國追問報稅期限能否再延長？　卓榮泰允討論因應

國民黨板橋區黨部遭搜索！　他喊：「化悲憤為力量」一起罷綠委

挺罷吳藍軍是「中華民國保衛戰」　徐巧芯：民進黨將迫害老百姓

我外交部哀悼美國前副國務卿阿米塔吉逝世　要求駐美處慰問其家屬

諷「罷綠委罪大惡極」比洩漏國家機密嚴重　黃國昌：綠共與紅共零距離

預告北檢下步瞄準藍北市黨部　王鴻薇：都是為了讓罷藍委更順利

檢偵辦藍青年軍涉連署造假　李進勇移送39案：盼大家「以此為鑑」

號召出門連署「罷免雙吳」　詹為元：展現對辦藍不辦綠的憤怒

卓榮泰重申不會對美關稅報復　「在世界貿易同陣營中互相合作」

南港茶山賞螢4／19登場！3場免費導覽已滿　當天還有市集、音樂會

說流行／熱賣半世紀agnès b.開襟外套為何經典？誕生故事、款式一次看

Netflix實境秀女星罹乳癌「3年動刀8次」！　苦吐近況：不抱太大希望

3秒魔術「把牙齒變不見」！全場拉近拍 艾薇：只有我一個歌手做到

別只玩吉卜力！ChatGPT「寵物溝通」準爆　網實測：看到哭慘

美財長證實日本、南韓是下一批「談判對象」！強調盟友先發優勢

只賣110！台南三十年虱目魚肚粥　湯頭清甜口感滑嫩含豐富膠質

在野黨狂轟共諜案　綠喊依法嚴懲：若藍白在乎就別再擋國安修法

川普對等關税　對「能源產業」的影響

川普關稅重擊　華府智庫專家：中國重燃興趣「想加入CPTPP」

#高雄 「 #討錢姊 」要不到300怒打人　反遭男子拿安全帽海K！

政治熱門新聞

川普捅破天！　邱毅點名「他」：這個鍋揹定了

涉連署造假遭約談+1　罷免吳思瑤召集人賴苡任被調查局帶回

挺藍軍戰賴清德　羅智強：有種抓我進北檢

苗栗最年長人瑞、立委陳超明母陳林白菜辭世

陳冲：對等關稅「台灣首批談判」很危險

快訊／罷綠委團體又被搜！　新北檢約談罷免蘇巧慧、吳琪銘領銜人

朝野組「3黨訪美團」救關稅　17人名單曝

台灣民意民調／賴清德不滿意度45.7%創新高　他分析2原因造成

罷吳藍軍涉連署造假　王鴻薇衝北檢抗議

柬埔寨將百名涉電詐台人「遣送中國」　外交部表達嚴正關切與抗議

頭份警分局發反罷免文被罵翻！火速刪文道歉

罷免藍委二階門檻達標再+1　罷免葉元之連署收件破2萬4千份

賴清德接見北科大校友　意外變關稅戰「產業傾聽之旅」

川普下波關稅衝擊藥品？　邱泰源：癌症藥有可能漲價

更多熱門

相關新聞

號召出門連署「罷免雙吳」　詹為元：展現對辦藍不辦綠的憤怒

號召出門連署「罷免雙吳」　詹為元：展現對辦藍不辦綠的憤怒

國民黨青年軍「罷吳四騎士」與2位罷免綠委領銜人14日涉嫌偽造連署遭到約談，最終6人分別以20萬至50萬元交保。對此，國民黨台北市議員詹為元今（15日）表示，罷免藍委偽造情事116件，檢調辦了嗎？花蓮罷團極有可能二階偷跑才用錯誤表格連署，檢調辦了嗎？今天如果只辦藍不辦綠，那大家就必須挺身而出，出門連署吧，展現對民進黨政府選擇辦案的憤怒。

罷免藍委二階門檻達標再+1　罷免葉元之連署收件破2萬4千份

罷免藍委二階門檻達標再+1　罷免葉元之連署收件破2萬4千份

藍委衝北檢聲援「罷吳四騎士」　綠委：就是你們把青年推向法律邊緣

藍委衝北檢聲援「罷吳四騎士」　綠委：就是你們把青年推向法律邊緣

游淑慧喊幫羅智強分攤付230萬保金

游淑慧喊幫羅智強分攤付230萬保金

快訊／罷綠委團體又被搜！　新北檢約談罷免蘇巧慧、吳琪銘領銜人

快訊／罷綠委團體又被搜！　新北檢約談罷免蘇巧慧、吳琪銘領銜人

關鍵字：

檢調罷免死人連署中選會抄名冊幽靈連署李進勇徐巧芯羅智強王鴻薇

讀者迴響

熱門新聞

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

白種元新節目「無限期延播」

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

NBA太陽開除去年才簽16億合約教頭

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

歌手JJJ病逝　經紀公司悲痛證實

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面