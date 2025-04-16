罷免挨轟辦藍不辦綠！「山除薇害 」爆代簽　他認了：父母雙盲

▲台北地檢署調查國民黨立委王鴻薇(中)遭罷免案，發現有民眾幫視障父母代簽連署書。（資料照／記者鄭佩玟攝）

記者劉昌松／台北報導

各地檢署接連對罷免立委案連署造假事件發動搜索約談，國民黨立委不滿司法辦藍不辦綠，事實上，根據中選會告發的相關案件中，的確有部分是提議罷免藍營立委的連署瑕疵案，其中「山除薇害 罷免王鴻薇」案第一階段提議送件，被發現1件疑似偽簽情事，涉案的曾姓男子已到台北地檢署應訊，並坦承因父母雙盲所以代簽連署。

據了解，本案起源於台北市選委會在2月初，收到「山除薇害」罷團第一階段送件後，依程序發函給部分提議連署人，詢問當事人是否參與罷免提案，曾男的父親在曾男協助下，在「是否親自填寫」欄下勾選「否」，並註明因當事人為視障所以由親友代簽。

台北市選委會公布查對結果，列為「刪除薇害」罷免案唯一一件偽造文書情，並由中選會統一將全國41件偽造或死亡連署案函轉最高檢察署，國民黨則由立委陳玉珍在4月23日代表，到台北地檢署告發罷團偽造文書。

北檢根據告發內容，指揮調查局前往查訪自稱視障的曾男父親，並在15日通知曾男到案說明，曾男表示，父母都是領有殘障手冊的視障人士，他把自行下載連署書帶回家徵詢父母意見後，一併代為填寫，再連同自己的連署書共3份，一併送到罷團攤位，檢察官訊後先諭令曾男請回，後續將再調查釐清曾男是否觸犯偽造文書等罪嫌。