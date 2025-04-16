大罷免潮未來走向？黃國昌估：最多罷掉2至3席　無法改變大結構

▲民眾黨主席黃國昌接受《POP撞新聞》專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者袁茵／台北報導

全台大罷免潮來襲，截至15日共有35席泛藍立委、15位綠委進入第二階段連署。針對國民黨雙北罷團連續2天被搜索，且新北6人被聲押，民眾黨主席黃國昌今（16日）表示，看到今天司法檢調變這樣，只能用「痛心」來形容；至於未來大罷免潮恐有幾席立委被罷掉？黃國昌預估最多2至3席，且「沒辦法改變大結構」。

黃國昌16日上午接受廣播節目《POP撞新聞》訪問，針對國民黨罷吳團體6人被搜索、國民黨新北市黨部6人遭聲押一事，黃國昌表示，檢查機關應該是在偵辦犯罪的單位，基本上最重要態度就是勿枉勿縱，但社會上為什麼會有強烈質疑，就是因為偵辦速度、比例原則問題。

黃國昌提及，有關連署部分大概是涉及刑法偽造文書罪，「你什麼時候看到，刑法偽造文書罪發動搜索聲押？這麼大動作偵辦？」第二個更重要的事情是，連署書上有已往生者或涉嫌非本人連署等，這全國各地都有，涉及罷免藍綠立委、議員，但目前看到檢調大規模發動搜索、聲押，全都集中在國民黨身上，這就是為什麼社會上產生強烈質疑的理由。

主持人黃暐瀚質疑，死亡連署比例高低有差，罷免綠委死亡連署較高，會不會是檢調動作的理由？黃國昌反駁稱「沒有啊！你看基隆吧！」基隆要罷免藍委林沛祥的死亡連署比例相當高，但什麼時候看到基隆採取偵辦動作？所以他才說，當台灣的司法已經變成政治打手工具，為什麼台灣司法公信力不斷探低，檢察官什麼時候變成執政黨鷹犬？

黃國昌強調，自己去年9月就說過，當民眾黨中央黨部都可以莫名其妙被搜索時，什麼時候會看到國民黨黨部被搜索？自己必須要老實講，作為一個法律人，看到今天司法檢調這樣，只能用「痛心」兩字形容。

而節目進入廣告時間時，黃暐瀚詢問，覺得大罷免潮之後會怎麼樣？黃國昌回應「動個幾席，沒辦法改變大局。」黃暐瀚追問，可能會被罷掉幾席？黃國昌說，「我覺得最多2到3席，沒辦法改變大結構。」

黃暐瀚續問，最多2至3席是指真的被罷免掉的立委嗎？但就算該區重新補選，也不一定會換政黨？黃國昌直言「是啊！對啊！」最後，黃暐瀚問，民眾黨有無可能投入立委補選？黃國昌認為，「講這個太早了，因為事情還沒發展到這步，就去講什麼話，對整個事情都不好。」