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大陸 大陸焦點 特派現場

G7外長聯合聲明關切共軍台海軍演　朱鳳蓮：干涉中國內政　

▲▼共軍東部戰區今日演訓宣傳片、軍演。（圖／翻攝微博）

▲解放軍東部戰區舉行「海峽雷霆－2025A」軍演。（圖／翻攝微博）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

解放軍東部戰區4月初舉行「海峽雷霆－2025A」軍演，G7外長7日表達關切，並反對以動用武力的方式破壞台海和平。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，一些國家嘴上說著關心，實質是插手台灣問題、干涉中國內政，「有關國家如果真的希望台海和平穩定，就應該切實恪守一個中國原則，旗幟鮮明反對台獨。」

朱鳳蓮強調，破壞台海和平穩定的是民進黨當局，是其勾連外部勢力進行謀獨挑釁，導致台海局勢緊張，「解放軍在台島周邊舉行軍事演習，是對台獨分裂圖謀和外部勢力干涉的震懾懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。」

▲▼ 央視隱約可見我國旗、0402、軍演 。（圖／翻攝 央視）

▲共軍軍演與臺海軍艦艇遭遇。（圖／翻攝 央視）

至於美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）提出台灣國防預算應增加接近至GDP的10％，並在上任後避免兩岸發生不必要的衝突，對此，朱鳳蓮指出，有關言論是為了向台灣賣更多武器，服務美國國內軍工復合體利益，「民進黨當局將本可以用來改善民生的錢浪費在購買武器、討好外部勢力上，向美國交保護費，這不僅買不來安全，還會加速把台灣推向兵凶戰危的險境。」

朱鳳蓮強調，美方如果真心希望台海和平穩定，就應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，反對台獨，支持中國統一。

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