川普又出手！下令啟動「關鍵礦產調查」　關稅清單恐再+1

▲川普關稅大刀，如今對於關鍵礦產虎視眈眈。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普15日簽署一項命令，指示商務部調查所有「關鍵礦產」的進口情況，確認徵收關稅的可能性。這不僅是他與全球貿易夥伴爭端的重大升級，也是對於該產業領導者中國的一次反制。

根據白宮資訊，川普指示商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），根據「1962年貿易擴展法」第232條款，啟動一項國安調查，評估所有關鍵礦產，包括鈷、鎳、鈾、17種稀土的市場動態，以確認「這些進口材料對於美國安全與經濟韌性的影響」。

如果商務部調查發現，這些關鍵礦產的進口，確實出現損害國家安全的威脅性，總統可能決定實施關稅，而這些關稅將取代先前宣布的對等關稅。

川普在這項命令中寫道，「美國對於進口的依賴，以及我們供應鏈的脆弱性，提高了國家安全、國防準備、物價穩定、經濟繁榮與韌性的潛在風險。」

▲美中貿易戰越演越烈。（圖／路透）



《路透社》指出，這項命令暴露出製造商、產業顧問、學者等人長期警告華府的一件事，那就是美國過度依賴北京與其他國家，提供驅動國家整體經濟的加工關鍵礦物。

稀土是一組17種的元素，被廣泛用於國防、電動汽車、能源與電子產業。但美國只有一種稀土，大部分的加工供應都來自中國。

本月稍早，川普宣布對等關稅之後，北京也對稀土出口實施限制，作為反制措施，這被視為中國把礦產產業主導地位「武器化」的最新例證。去年，中國直接禁止另外3種金屬出口至美國，也對其他金屬實施出口管制。