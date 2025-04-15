全恩菲再次訪台　甜笑幫粉絲簽名

▲韓籍啦啦隊女神全恩。（圖／翻攝jexxbi）



記者鄒鎮宇／綜合報導

23歲韓籍啦啦隊女神全恩菲曾是女團「ANS」的成員，後來轉戰韓職起亞虎，成為李多慧、李雅英、李珠珢等人的學妹，在台韓兩地都擁有高人氣。全恩菲近期多次訪台，雖未能與中職球團簽約，但還是兌現與粉絲再次見面的承諾，親民地幫忙簽名並分享影片。

據悉，全恩菲來台參加WBC資格賽應援活動，在台灣瞬間人氣大漲，一度傳出味全龍、中信兄弟及樂天桃猿接洽的消息。事後，傳聞球團疑因全恩菲曾試圖輕生，加上會在社群上發激動的負面文而怯步。

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▲▼全恩菲再次訪台，親切地幫粉絲簽名。（圖／翻攝jexxbi）



全恩菲4日PO出來台的照片，透露「3天裡吃了兩次火鍋，台灣食物很好吃」、「我也想快點見到大家，但是沒能告訴大家想要的消息，很抱歉，雖然不是馬上，但好像會有見面的機會」，以及「感謝大家的等待、喜愛和擔心，被台灣人的溫暖感動了，稍等一下，我們會展現努力的樣子。我也在努力學習中文！我不會受傷的，不用擔心！太健康了，台灣人太親切了。」

沒想到，全恩菲15日下午3時50分再次訪台，身穿低胸上衣、長褲的她也幫在機場等候的粉絲簽名，同時也在IG大方地分享粉絲拍攝的影片及照片。