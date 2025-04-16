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拜登卸任後首度發表演說　批川普「不到100天」對美造成巨大破壞

▲▼拜登15日在芝加哥受邀出席演講，是卸任後首度對外發表談話。（圖／路透）

▲拜登15日在芝加哥受邀出席演講，是卸任後首度對外發表談話。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統拜登日前在卸任後首度公開發言，痛批川普政府第二任期執政不到百日便對國家造成極大傷害。拜登痛批，川普政府針對社會安全局（SSA）人事組織與政策進行大幅削減，導致民眾權益受損，形容改革所造成的傷害「令人震驚」。

根據美媒《CNN》，拜登於當地時間15日在芝加哥受邀出席「全國殘疾人倡導者、顧問與代表會議」（ACRD）時發表演說，這也是他繼1月20日卸任以後首度公開對外發表談話。他批評川普政府上台不到100天便對社會安全局造成嚴重破壞，裁撤多達7000名員工，其中包括資深職員，並指責川普政府正準備進一步裁員。

拜登表示，由科技億萬富翁馬斯克所領導的「政府效率部」所主導的改革，將科技新創公司常見的「快速行動，敢於破壞」的思維套用至公家機關，其中更是強調破壞，引發不必要的混亂，並造成民眾困擾。

拜登強調，社會安全局網站如今頻繁當機，導致許多民眾無法查詢或申請福利。他指稱，這一切背後的目的，是為了掏空社會安全信託基金，以資助川普政府期望延長的2017年減稅政策。

拜登指出，該政策主要讓億萬富翁與大型企業受益，若要永久實施，預估將耗費5兆美元，政府可能藉此進一步擴大赤字，或轉而削減其他社會福利開支。

▲▼拜登15日在芝加哥受邀出席演講，是卸任後首度對外發表談話。（圖／路透）

儘管拜登演說中未直接點名川普與馬斯克，但語氣卻相當強烈。他也語帶諷刺地批評高達30%的美國人「沒有同理心」，且對現況視若無睹。他強調，美國社會應重視公平與團結，而非任由分裂與自私的風氣蔓延。

針對拜登指控，社會安全局隨即透過社群平台X發文反駁，表示川普一貫主張保護社會安全制度，並致力於取消對福利的課稅以提高年長者收入。該機構否認裁減一半科技人力，並稱投入1650萬美元改善電話服務系統。

此外，社會安全局也指出，從2015至2022財政年間，累計發生高達720億美元的不當支付，而最近一個財政年度中發放給非法移民的社會安全號碼數量更超過200萬筆。

儘管現年82歲的拜登遭外界懷疑有老年痴呆的傾向，但他在演說尾聲中，卻也不忘自嘲高齡話題，諷刺網路上流傳的社會安全詐騙謠言。他笑稱，「那些300歲還能領社安福利的人，我很想見見他們」，並說自己從政50年，笑著表示，「40歲真是一道過不去的坎」。

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