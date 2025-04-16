快訊／罷綠委領銜人穿納粹臂章敬禮　朱立倫：是諷刺民進黨綠共

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立委的罷團遭指涉不實連署，而罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑昨晚穿著象徵納粹的「卐」符號臂章前往新北檢複訊，右手還刻意比出納粹敬禮手勢，引發爭議。國民黨主席朱立倫今（16日）受訪時表示，這是在諷刺民進黨的惡質獨裁，因為民進黨就是綠共，而大家要反惡罷、反暴政、反對民進黨的獨裁。

▲朱立倫稱宋建樑是在諷刺民進黨綠共。（圖／記者林敬旻攝）

大罷免行動全台遍地烽火，不過藍營罷免綠委，卻傳出多個陣營涉及連署不實、死人連署等情況，除了罷免綠委吳思瑤、吳沛憶成員遭約談外，新北地檢署15日也對發起民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城罷免案的民間團體進行調查。但其中罷免綠委李坤城領銜人宋建樑應訊時，左手手臂戴上紅色納粹的「卐」字臂章，右手甚至比出納粹敬禮手勢，遭綠營批評，此舉已非政黨競爭的內政問題，而是會延燒到國際上的外交問題。

朱立倫今天到北市與罷團「地動刪瑤」合體踩街，會後受訪時被問到罷免李坤城領銜人戴納粹臂章敬禮，朱指出，各種方式都是在諷刺民進黨的惡質獨裁，因為在台灣有一個最新名詞，就是綠共！大家要反惡罷、反暴政、反對民進黨的獨裁。

至於被民眾黨新北市議員陳世軒質疑，「面對『綠色恐怖』，黨主席朱立倫您在哪？連續兩晚缺席，就算16日早上出現又如何？」朱立倫回應，國民黨不會受到任何見縫插針的影響，謝謝民眾黨主席黃國昌全力幫忙，這周六也會在士北有罷免吳思瑤的活動，民眾黨前立委蔡壁如也會來參加，謝謝各方好友的支持。