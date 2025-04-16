老公「床上1癖好」她無奈求解！　過來人警告：會越來越瘋狂

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

在健康的性關係中，要有良好的溝通，並願意為對方付出愛和包容，不過對於一些特殊的性癖好，很多人是無法接受的。就有女網友發文透露，先生有NTR（戴綠帽）傾向，而她也親身嘗試過幾次，甚至「交作業」給老公看，不過心態始終調整不過來，也不知該如何與對方溝通，無奈求問「有解嗎？」

女網友在Dcard發文提到，老公有NTR傾向，雖然她婚前也是敢玩的類型，但從沒有想過這一塊，「中間溝通無數次，但畢竟我沒有嘗試過，所以無法跟老公斷言自己真的不喜歡。」

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後來，她親身嘗試了幾次，坦言「感覺就好像老公同意我去約炮一樣，我還要交一堆照片、影片作業給老公看，重點是床伴不一定會認真拍，後來他知道我真的不喜歡跟別人約出去後，現在轉變成讓我線上跟網友調情，換換照片再給老公看。」

原PO無奈表示，「我心態一直調不過來，為了他嘗試過，也願意配合，結果變成所有性慾都必須要一個第三者介入，才可以讓他興奮，我有點難過也不知道怎麼溝通，有解嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

PO文釣出一票過來人，直言「我試過了...無解，要麼不理他，要麼試著接受。我老公也是NTR，目前只能接受被意淫，還有跟人聊色給他看」、「我也是過來人，憑良心只要有一就會有二，NTR癖好戒不掉呀，而且還會越玩越重，最後可能妳老公還會要妳讓別人內射，或幫人生孩子代孕之類的」、「玩這個就是有風險，10個有8個離婚，癖好是天生的改不了，只要跨出這一步，就無法回頭了」、「無解，這種心理上的著魔，如果不自制，真的會越來越瘋狂」。

同時，網友們也忍不住勸道，「太卑微了吧！妳又沒辦法強迫改變他的癖好，我是認為..放過妳自己吧！難道妳一輩子就只有這條路能走嗎」、「可以離了吧？為什麼要把他的快樂建築在妳的痛苦和委屈求全上」、「那就拒絕吧！不需要勉強自己」。

另外，還有中醫學系網友表示，「NTR牽涉到很複雜的心理邏輯，其中最可怕的，就是本身有潛在的不安全依附模式、以及突破底線的快感，這兩個要素都是個人心理問題，藉由NTR只是轉化這種心理問題，不會解決問題，所以才會有所謂的性癖無解，其實不是性癖無解，而是這些人的心理問題無解。」

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