結婚2年「老公1原因」沒FU　想過無性生活！人妻崩潰：我才30歲

▲老公工作壓力大，性慾降低。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

不只個性、生活習慣磨合會影響婚姻維持，性生活不和諧也可能會影響夫妻感情，一名人妻表示，交往3年結婚2年，近一年開始感覺性生活頻率越來越低，以前1周1次，現在兩到三個月才一次，試過買情趣衣服或是主動挑逗，但都完全沒用，最近老公竟直接表明，想嘗試無性生活，讓她很崩潰。

人妻在Dcard發文，「老公攤牌說想要無性生活」，交往3年後結婚，目前結婚2年了，性生活頻率在初期十分穩定。然而，老公一年前升職並調至高壓部門，性生活頻率逐漸下降，從一周一次慢慢演變到如今的兩到三個月一次，原PO懷疑對方可能有外遇，但老公的手機、平板都很大方給她看，日常互動也毫無異常，「是可以感受到愛的」。

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原PO試圖用情趣內衣或主動挑逗等方式，但完全沒用，最後忍不住與老公坦誠溝通，「他很誠懇的跟我說，他工作變得很忙很累」，但很喜歡與她相處，很放鬆自在，「也直接攤開來跟我表明，如果可以，想要試試無性生活」。這一提議讓原PO內心崩潰，「有能改善的方法或轉機嗎？老公今年35歲，我30歲」。

▲老公想試試看無性生活。（示意圖／記者周亭瑋攝）



對此，許多網友有同感，「先生跟我一樣28歲，雖然他沒有提出無性生活，但基本上只要我不要求就都沒有了，甚至可能要了也沒有」、「沒結婚穩交多年，對方沒提無性生活，但一年大概1-2次也差不多了吧，持續3-4年了，今年只有1次吧印象中」、「目前已經一年無性生活了，想要時有找我老公但他不想要，我也沒有勉強他，我就買些玩具自己玩了」、「男友28…上次做是9個月前…我要餓死了，好難過我才25就要過無性生活了嗎」。

網友給出建議，「我覺得男生真的會因為工作壓力太大太累，而不想愛愛耶，我有一任男友也是這樣」、「才30歲就要過無性生活，不能接受就再找老公好好談，或是一起去心理諮商找出問題比較重要，千萬不要妥協遷就，不然只會消磨感情」、「認真回，壓力太大真的會完全不想，老X就是罷工狀態，就算女神全裸誘惑你，硬不起來也沒用，唯一解的方法就是轉換工作模式，不能35歲還像20幾歲這樣拚」。