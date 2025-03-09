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大樓管理員與女住戶激戰4次！日曆註記成鐵證　她要賠正宮40萬

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

擔任大樓管理員的男子阿德(化名)和社區住戶女子阿芳(化名)發生性關係，兩人並以通訊軟體LINE互傳曖昧訊息，甚至裸露身體進行LINE視訊通話，被阿德孫子無意間看到告訴阿嬤；阿德的太太因此請求阿芳依侵權行為損害賠償40萬元。法院日前判決阿芳敗訴，可上訴。

吳姓女子起訴主張，她與阿德男子於68年3月間結婚，嗣於113年5月間判決離婚。於她與阿德兩人婚姻關係存續期間，阿芳明知阿德是有配偶之人，竟於112年9月19日、10月4日、10月11日及13日，由阿德駕車搭載阿芳到汽車旅館發生性關係，共4次。

另於113年4月15日前，以通訊軟體LINE與阿德互傳曖昧訊息，甚裸露身體與阿德進行LINE視訊通話。對方與阿德所為前揭行為，顯已逾越社會一般男女往來之正常分際，不法侵害她的配偶權或配偶關係之身分法益，且情節重大，致她受有精神上之痛苦，請求依侵權行為給付40萬元。

阿芳否認有與阿德於112年10月11日及13日至汽車旅館。她表示，10月4日她與阿德進入汽車旅館之車庫內隨即離開，並未進入房間內發生性行為。另於9月19日，她係遭阿德違反意願而性侵，阿德對她拍攝裸照，脅迫需全裸與她進行LINE視訊，因阿德擔任社區之管理員，對她的家庭成員均清楚了解，並恐嚇她，若不從，將對她及其家人不利，顯見她無侵害原告之配偶權或配偶法益，要求吳婦之訴駁回。

法院調查，傳訊阿德出庭作證；阿德表示，每次與阿芳發生性關係，均有在日曆做記號，其中兩次包括她生理期，及兩人LINE鹹濕對話截圖，認定兩人確定發生4次性關係。法官判阿芳敗訴，必需給付吳婦40萬元。

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