看李多慧採訪「1改變」超意外！　一票人狂讚：真的強

▲李多慧擁有天使臉孔、魔鬼身材，個性也非常親民。（圖／翻攝自IG／李多慧，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

韓國啦啦隊女神李多慧不僅外型甜美，出色舞技與親民的個性，讓她擄獲大票粉絲的心。就有網友發現，她最近接受媒體聯訪時，全程都用中文回答；而鄉民們也留言狂讚，「多慧真的強」、「努力就是得推」。

網友近日在PTT發文驚呼，「李多慧已經可以全中文採訪了？」從影片中可見，李多慧因代言冰品接受媒體聯訪，在記者提問時，她認真地聆聽問題，並努力用中文回答，中間還一度害羞直呼「講有點快」，瞬間逗笑現場的人。

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對此，不少鄉民洗版大讚，「好強，我英文學那麼久了還是不會講」、「我日文學了10多年，還是只會那幾句」、「多慧真的強」、「老實說，她很聰明的，學東西很快」、「多慧就是活力充沛，中文學得快，也是有用心融入台灣生活」、「進步很明顯！當初來的時候，是用單詞的方式在講話的」、「李多慧剛來的時候，連簡單的中文都聽不懂，到現在可以不用翻譯，完全是她努力來的」、「態度好又努力，女生也會喜歡她」。

不過，也有人表示，李多慧是觀光中文系，多少是有一點底子的，「觀光中文系跟我們一般認知的中文系，還是有差距的吧？不過韓國人中文普遍都學得不錯，有心的話」、「我以為中文系這樣是基本」、「畢竟是中文系的」、「她本身中文系，有底子還是有差啦」。

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