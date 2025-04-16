全台「至少15校」被大罷免入侵！網狂列清單　頂大生哀號：烏煙瘴氣

▲台灣大學。（圖／記者許敏溶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

全台大罷免潮來襲，連署攤位也陸續出現在各個大專院校內，包括台大、政大、中央、逢甲、清華等，粗估至少15校以上。就有網友陸續整理出清單，而不少學生也崩潰發文，直呼「搞得大家分派、吵架、互相戰系，這樣真的好嗎？」

如今，許多大專院校陸續出現連署站點，還有學生開始設置攤位，也會在校內平台號召連署，同時發放食物和飲料，鼓勵眾人響應並傳播出去。一名網友在Dcard發文，統計有哪些學校被罷免團體入侵，目前有台大、清華、成大、高醫、北藝、逢甲等，而同學們看法兩極，有的人高喊支持，但也有許多學生持反面看法，認為政治不應該進入校園。

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▲網友陸續更新統計。（圖／翻攝自Dcard）

一名成大學生感嘆，「能不能不要把成大搞得烏煙瘴氣的？我知道每個人都有權利表達自己的立場，以適當的方式跟其他人交流想法，但能不能別在學校進行有關政治的任何活動啊，真的不能在學校範圍以外的地方進行嗎？」

她無奈表示，「你們搞得大家分派、吵架、互相戰系，這樣真的好嗎？看了校版覺得很難過，把學校搞成這種氣氛的意義是什麼？」

▲清華大學。（圖／清大提供）

也有高醫大學生PO出照片，引來一陣議論，許多學生忍不住吐槽，「你在上課，他在上班」、「我們學校也有，我沒特別支持哪一個黨，但我真的覺得這很煩，跟他們吵還會一直跳針說政治即生活，都大學了...有興趣自己去找外面的收集站不行嗎？為什麼一定要進校園，超煩」、「看起來超可憐」、「提早佈局」。

更有台大學生氣憤發文，怒喊「擺攤連署的給我注意一點！敢讓我看到，我一定把你們攤位砸爛，哪一黨都一樣。」

聞言，不少網友留言表示，「未畢業即有前科」、「請尊重言論自由。不爽不要簽就好了，不要有不文明行為啊」、「感謝你為這校園的貢獻，拜託把他們趕走」、「笑你沒那個膽」。事後，他也改口表示，「很多人說砸攤位不好，那我用嘴巴可以吧？大家要和平共處拒絕暴力唷。」

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