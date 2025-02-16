2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 　他傻眼拒絕：寧願看片

▲女友不給碰2年，最近突然說「準備好了」。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「寧願自己看片解決！」一名男網友透露，女友一直拒絕發生關係，卻想看他DIY，這半年來，他已經對性愛沒了感覺，沒想到女友突然來找原PO，洗完澡圍浴巾說「準備好了」。這句話等了2年，原PO卻開心不起來，最後要女友把衣服穿上，因此至今兩人仍沒有發生過關係。

一名男網友在Dcard表示，交往前還處於曖昧期時，曾聊過「性對感情很重要」，當時兩人都認同，女友甚至也自曝用過玩具，沒想到交往後，女友堅持不給碰，等她「想要」才可以發生關係。

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出遊過夜時，女友會主動摸原PO的下體，還希望打手槍給她看，但原PO絕對不能摸女友助興，而近半年來也為此爭吵多次，女友依舊堅持「就不想，等我想要時才可以」，事後再提類似話題，女友則是裝作沒聽見。

對此，原PO坦言已經放棄性生活了，更對女友拋出重話，「以後不會再提了，不會再打擾妳」。

結果最近女友主動來找原PO，本以為只是約會吃個飯，殊不知她洗完澡後，只圍了一條浴巾並喊話「準備好了」，讓原PO錯愕不已。

原PO坦言，這句話等了2年之久，當下他沒有撲過去，寧願打手槍解決性欲，「完全沒感覺，安撫她後...提議買宵夜請她穿衣服準備出門。」對此，原PO求問大家怎麼看呢？

底下網友搖頭直呼，「愛其實悄悄消磨光了，這方面受挫太多...不用強逼自己」、「一次次的拒絕消磨了你的熱情，你內心產生了防禦機制，害怕這次只是曇花一現，怕享受後了以後就沒了，所以直接不想要了」、「抑制太久，可能會對她產生冷感還有厭惡反應，因為我有過類似經驗」、「可能除了你之外還有其他人」、「我是覺得這種不願意討論的不要也罷，根本沒在乎你的感受」、「你應該是備胎」。