歐美超夯「冷凍艙減肥」出人命！法健身房號稱3分鐘減脂　1死1命危

▲法國一間健身房的冷凍艙發生氮氣外洩，導致1死1命危。（圖／onairfitness_officiel）



記者王佩翊／編譯

冷凍艙減肥療法在歐美爆紅，號稱能利用液態氮低溫，迅速修復肌肉痠痛與發炎，同時幫助燃燒脂肪。然而法國巴黎卻發生一起冷凍艙意外，由於冷凍艙氮氣外洩，導致健身房1名女員工死亡，另一名女性顧客則是命危。

根據《法新社》報導，巴黎知名健身房On Air日前發生冷凍艙氮氣外洩事故，導致1死1重傷意外。當時一名顧客正在冷凍艙內進行冷凍療程，但是冷凍艙不知為何突然發生氣體外洩，導致一名20多歲的女員工喪命，另一名吸入氣體的30多歲女顧客雖獲救，但情況危急，目前仍在搶救中。

事發第一時間，有3人試圖搶救傷患，但也因吸入氣體被緊急送往醫院治療。當時全館約150人在第一時間撤離，然而有目擊民眾指出，事發後就看到一具被白布覆蓋的遺體被抬出。檢方目前已經針對這起事故展開調查。

冷凍減肥療法指的是一種讓身體短時間暴露在零下100度以下極低溫環境，號稱能夠藉此讓人體血流減緩、激發腎上腺素與內啡肽等賀爾蒙的分泌，有助於緩解肌肉痠痛、壓力、風濕與皮膚問題等，還可以幫助燃燒脂肪。冷凍艙每次的療程不超過3分鐘，並使用無色無味的液態氮降溫，達到急速冷卻的效果。

儘管這項減肥療法在歐美爆紅，並獲得許多知名運動員和藝人青睞，不過專家也提醒，目前冷凍艙的實際療效還缺乏充分的醫學證明，對於人體的短期與長期的影響仍待釐清。

事實上，這並非冷凍療法首次發生悲劇。美國拉斯維加斯2015年也曾發生類似外，當時一名24歲女子在營業時間結束後獨自進入冷凍艙，結果不幸凍死，直到隔天才被同事發現。