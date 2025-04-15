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惡火燒死3母女相驗結果曝！前夫悲痛認焦屍　男友崩潰痛哭噴淚

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區15日凌晨發生奪命火警，26歲林姓母親與2名年幼女兒不幸葬身火窟，檢察官今天下午返回現場勘驗，並於晚間6時許抵崇德殯儀館進行相驗，林女多名親友到場協助，其中林女的前夫、林母、阿姨認屍後，阿姨一度癱坐在椅子上，需要人攙扶，而林女的男友坐在臨時偵查庭外等候時，傷心欲絕，哭得眼淚、鼻涕橫流，場面哀戚。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲林女男友陪同相驗，悲傷地痛哭流涕。（圖／記者白珈陽攝）

本案發生在今天凌晨12時許，一場大火帶走林女及2名分別7歲、5歲的女兒生命，檢察官今天上午前往事故現場初步勘驗，將3具遺體移出，送往台中崇德殯儀館；下午檢察官重返現場再次勘驗，於晚間6時率法醫進行相驗。

有多名家屬陪同相驗程序，其中由林女母親、前夫、阿姨配合檢察官複訊、認屍，確認遺體後，前夫歷經今凌晨目睹大火崩潰跪地，這時雖能強忍悲痛情緒，堅強配合相關手續，但仍崩潰落淚，而林女阿姨步出冰櫃間後，一度癱坐椅子，由親人攙扶才能走進偵查庭。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼林女阿姨（藍色外套者）認屍後一度癱坐在椅子上，需要他人攙扶。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

另外，林女的現任男友也一同到了殯儀館，由於他並非林女或女童的直系親屬，只能坐在偵查庭外等候，期間他難掩悲傷，坐在椅子上忍不住爆哭，一旁親友不斷安慰。

目前警消初步研判本案起火地點位於民宅3樓，起火原因疑為電線走火；林女與2名女兒遺體都被燒至碳化，詳細死因有待檢察官相驗結果做出報告進行確認。

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