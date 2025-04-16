陸80歲嬤「遭黃金獵犬撞死」！飼主被求償44萬嫌貴　結果超療癒

▲大陸江蘇省一名80歲王姓老婦路過鄰居家時，突遭鄰居飼養的黃金獵犬衝出撞倒，導致老婦後腦勺重擊地面，緊急送醫搶救仍傷重不治。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

放任毛孩趴趴造釀禍，飼主恐挨罰！大陸江蘇省靖江市發生了一起意外憾事，一名80歲王姓老婦路過鄰居家時，突遭鄰居飼養的愛犬衝出撞倒，沒想到隔天竟撒手人寰，死者家屬憤而告上法院，近日判決結果也出爐。

根據陸媒報導，事發當天中午，高齡80歲的王姓阿嬤散步經過侯姓鄰居家時，一隻重達逾30公斤的黃金獵犬突從大門衝出，邊狂奔邊吠叫，直接將王阿嬤撲倒在地，導致她後腦勺遭到重擊，當場不省人事。

鄰居聽聞異常聲響後，急忙走出屋外查看，發現老婦躺在地上一動也不動，趕緊通知其家人，不過並未告知是自家愛犬撞傷人，王阿嬤被緊急送醫後，因顱腦損傷太過嚴重，遺憾最終仍救不回，起初家屬以為老婦是昏倒撞到頭部，沒想到調閱監視器一看，才發現原來是鄰居家的狗害命，念在雙方相識多年的份上，家屬向侯姓夫婦求償10萬元人民幣（約新台幣44.5萬元），怎料鄰居卻嫌太多，雙方因賠償金喬不攏鬧上法院。

經當地法院審理認為，王姓老婦當時並未挑逗狗狗，但作為飼主的侯姓夫婦卻沒有拴緊狗繩，且並未關好大門，導致寵物亂跑釀成悲劇，因此判決侯姓夫婦應賠償死者家屬40多萬元人民幣（約新台幣177萬元）。

消息曝光後，引起網友留言熱議，「怎麼敢不牽繩不關籠子」、「還真是無妄之災啊，好好的走著誰能想到會有這種災禍？」、「看這位老人走路的步伐感覺能活到100歲，太冤了」、「10萬和解覺得虧，上法庭被判40萬，這下沒臉在村子裡呆了」、「10萬也就是給老人辦後事左右的花銷，這都不願意，判40真是天收。」

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