隆成E胸被婆婆狂念！她超氣：一直找碴　公公卻默默爽看　

▲原PO隆乳被婆婆念。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一位人妻表示，她日前自己花錢去隆乳，從B做到E罩杯，結果回去被婆婆念東念西，她不知道婆婆到底在叫什麼，而公公都沒講話，因為他看得很爽。

原PO在Dcard以「婆婆真的讓我很火⋯隆乳礙到妳？」為題發文，表示她半年前跟老公盧很久，跑去自費隆乳，做完回家婆婆一直念。婆婆說，「怎這麼大很不方便吧？妳動刀妳爸媽知道嗎？都結婚了還要吸引外面人喔，這是我兒子幫妳出的錢嗎？要存一點老了才不會後悔。」

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原PO說，婆婆說一堆廢話，認為「鹽水袋很容易出問題。」原PO冷回，「現在早就不是鹽水袋了」，講完話，她甩門回房間。原PO說，「錢也不是妳在花，刀也不是妳在挨，奶也不是妳在露，到底是在靠X三小啦？」

原PO指出，公公反而沒意見，因為她做到E奶，公公看得很爽，「還是說因為這樣婆婆才一直找我碴？真的氣死欸。」

貼文一出，不少網友紛紛留言「這麼不爽就搬出去住啊！有錢做醫美，沒錢買房，總有錢租房子吧」、「有錢隆乳卻沒錢搬出去自己住，怪誰」、「就說你兒子喜歡的，我也很困擾，妳去問妳兒子」；也有人問「妳怎知道妳公公看得很爽」。原PO回，「因為我有長眼睛，男生最好笑的就是以為自己在偷喵，但其實超明顯，不管是17歲還是71歲都一樣。」

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