　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陽明山罕見火燒山！命理師警告「會出事」：2時間點恐爆大災難

陽明山小油坑 14日火燒山，燃燒面積估50公頃。（圖／翻攝畫面）

▲陽明山小油坑罕見火燒山，燃燒面積估50公頃。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

陽明山小油坑昨（14）日發生火燒山，燒了5個小時，燃燒面積50公，所幸火勢於下午4時撲滅，無人傷亡。對此罕見景象，命理師警告，今年2個時間點恐會發生「災難性事故」。

針對陽明山小油坑火燒山，命理師高輔進昨憂心示警指出，今年7月10日和8月12日，或7、8月分要注意，恐會發生「災難性事故」，可能有「金融巨浪」淹沒大眾或是股災，而最不想發生的事就是「關稅壁壘」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高輔進說，中日韓或中南半島要注意地震問題，但應該不會在7月5日出現「毀滅性地震」; 「俄烏戰爭」5月有望止戰，也要小心以色列「大屠殺」，以色列敵對的國家或區域要請更大的國家調停，才能避開危險。

至於台灣狀況，高輔進指出，台灣的膝蓋恐已軟腳，被強取豪奪。他說，「共諜案恐會雷聲大雨點小，停損點設好後，檢調系統要小心！派系鬥爭，恐會乾坤大挪移，嚴重者，還有罷官還鄉的可能。」

高輔進也點出，也要注意名人驟然逝世消息，如司法檢調、鑑價師等師字輩和房地產、農業相關的名人，也要防重大的交通事故。

高輔進建議，「在現今的國際氛圍下，除了美、中、俄以外，其他的都是小國家，最好是回歸到民生議題上著墨，因應未來的天災或人禍的變局，否則，小心！政權不保。」

延伸閱讀
出身貧困…苦情女每天「30元吃飯」撐大學4年　進台積電翻轉命運：家人態度變了
跟團遊北海道！見同團夫妻「別1胸章」　網傻眼：也太丟臉
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美財長證實日本、南韓是下一批「談判對象」！強調盟友先發優勢
日本山口縣2個月地震1300次　專家觀測「震源變淺」：不尋常
快訊／黑金專組檢察官帶隊！搜國民黨板橋區黨部　再帶走黨部主任
川普關稅「一拳打趴台灣傳產3大明星」　老謝點11台廠壓力大
台中小姊妹遭燒死　幼兒園震驚哀痛
中國人不打中國人！總統府、士林憲兵隊士官集體拍投降片下場曝
快訊／國民黨新北黨部遭搜索　1人被帶走
《戲說》臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一堆家長排隊打！他無聊玩「1機台」突噴150驚呆　網笑：1500起跳

別只玩吉卜力！ChatGPT「寵物溝通」準爆　網實測：看到哭慘

壓力大口味變重！男友私下看外流片「搜尋2大關鍵字」　妹子崩潰

麥當勞厚鬆餅堡「備貨3倍」！下周三開賣　全台限量230萬個

陽明山罕見火燒山！命理師警告「會出事」：2時間點恐爆大災難

酸嘻小瓜「男不男女不女」　四叉貓挖出身分：民眾黨議員落選人

消失2年「抓猴神器」悄悄復活！　自介超嗆

華信航空6／6開航「高雄-馬祖南竿」　即起開放訂位

分手晶華集團！晶英國際行館加入萬豪頂奢品牌　8／1原址開幕

白沙屯媽祖北港進香　台鐵加開列車疏運

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

正妹媽深情唱蔡健雅《Beautiful Love》 結尾撩頭髮太美惹！

一堆家長排隊打！他無聊玩「1機台」突噴150驚呆　網笑：1500起跳

別只玩吉卜力！ChatGPT「寵物溝通」準爆　網實測：看到哭慘

壓力大口味變重！男友私下看外流片「搜尋2大關鍵字」　妹子崩潰

麥當勞厚鬆餅堡「備貨3倍」！下周三開賣　全台限量230萬個

陽明山罕見火燒山！命理師警告「會出事」：2時間點恐爆大災難

酸嘻小瓜「男不男女不女」　四叉貓挖出身分：民眾黨議員落選人

消失2年「抓猴神器」悄悄復活！　自介超嗆

華信航空6／6開航「高雄-馬祖南竿」　即起開放訂位

分手晶華集團！晶英國際行館加入萬豪頂奢品牌　8／1原址開幕

白沙屯媽祖北港進香　台鐵加開列車疏運

正妹車禍喬肩頸！控復建師「抓胸捏乳頭」　法官判無罪理由曝

快訊／調查局約談！　罷免蘇巧慧召集人王昱人抵達北機站

南港茶山賞螢4／19登場！3場免費導覽已滿　當天還有市集、音樂會

張鈞甯搶曬「貴婦愛牌」巧克力色水桶包　Valextra大尺寸鬆弛感美包超燒

一堆家長排隊打！他無聊玩「1機台」突噴150驚呆　網笑：1500起跳

說流行／熱賣半世紀agnès b.開襟外套為何經典？誕生故事、款式一次看

Netflix實境秀女星罹乳癌「3年動刀8次」！　苦吐近況：不抱太大希望

3秒魔術「把牙齒變不見」！全場拉近拍 艾薇：只有我一個歌手做到

別只玩吉卜力！ChatGPT「寵物溝通」準爆　網實測：看到哭慘

美財長證實日本、南韓是下一批「談判對象」！強調盟友先發優勢

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

跟團玩日本讚「睡好吃好」！網曝2狀況：首選跟團

北藝大學生要求罷免攤滾出去：真的很低能

她定期回診腎功能卻差　醫曝關鍵元凶

呱吉「間諜當然是在敵人裡」　丁特神回43字

台灣才有？「1款衛生紙」出國沒看過　網狂呼：真的好用

自己當老闆！12星座「創業成功」機率曝

好市多「運動童鞋一雙739元」！家長：已包色

4生肖犯太歲「把握7天」翻身

跟團玩北海道　台人別「1胸章」全場愣：丟臉

孩子不給孝親費「可以告他棄養嗎？」　律師解答

今「土地婆聖誕」斬小三最強日　3生肖發了

更多熱門

相關新聞

火山之旅全滿額！是否取消評估中

火山之旅全滿額！是否取消評估中

陽明山小油坑旁昨（14日）發生火燒山，火勢逾5小時宣告撲滅，連同七星山一帶燒出約50公頃的黑洞。然而，陽管處即將在19日起舉辦三梯次的陽明山火山之旅，90個名額早已全滿，陽管處表示，正評估現況及討論調整方案，稍晚會告知活動是否取消或延期。

隆成E胸被婆婆狂念！她超氣：公公默默爽看　

隆成E胸被婆婆狂念！她超氣：公公默默爽看　

光陽2大家族「共治慣例」破局　柯勝峯埋未爆彈

光陽2大家族「共治慣例」破局　柯勝峯埋未爆彈

光陽內鬥原因曝光！　竟與171億總部土地有關

光陽內鬥原因曝光！　竟與171億總部土地有關

光陽內鬥！　董事長公然「揭瘡疤」請辭

光陽內鬥！　董事長公然「揭瘡疤」請辭

關鍵字：

高輔進小油坑周刊王

讀者迴響

熱門新聞

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

白種元新節目「無限期延播」

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

NBA太陽開除去年才簽16億合約教頭

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

歌手JJJ病逝　經紀公司悲痛證實

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面