陽明山罕見火燒山！命理師警告「會出事」：2時間點恐爆大災難

▲陽明山小油坑罕見火燒山，燃燒面積估50公頃。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

陽明山小油坑昨（14）日發生火燒山，燒了5個小時，燃燒面積50公，所幸火勢於下午4時撲滅，無人傷亡。對此罕見景象，命理師警告，今年2個時間點恐會發生「災難性事故」。

針對陽明山小油坑火燒山，命理師高輔進昨憂心示警指出，今年7月10日和8月12日，或7、8月分要注意，恐會發生「災難性事故」，可能有「金融巨浪」淹沒大眾或是股災，而最不想發生的事就是「關稅壁壘」。

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高輔進說，中日韓或中南半島要注意地震問題，但應該不會在7月5日出現「毀滅性地震」; 「俄烏戰爭」5月有望止戰，也要小心以色列「大屠殺」，以色列敵對的國家或區域要請更大的國家調停，才能避開危險。

至於台灣狀況，高輔進指出，台灣的膝蓋恐已軟腳，被強取豪奪。他說，「共諜案恐會雷聲大雨點小，停損點設好後，檢調系統要小心！派系鬥爭，恐會乾坤大挪移，嚴重者，還有罷官還鄉的可能。」

高輔進也點出，也要注意名人驟然逝世消息，如司法檢調、鑑價師等師字輩和房地產、農業相關的名人，也要防重大的交通事故。

高輔進建議，「在現今的國際氛圍下，除了美、中、俄以外，其他的都是小國家，最好是回歸到民生議題上著墨，因應未來的天災或人禍的變局，否則，小心！政權不保。」

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