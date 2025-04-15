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米價暴漲！　家庭主婦韓國轉機「買9kg米」扛回日本

米價暴漲！家庭主婦飛韓國買米回日本　她笑：只能當重訓

▲日本米價暴漲。圖為賣場貼出「每戶限購一袋」告示。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本米價近期連14漲，一名日本家庭主婦到南韓轉機時，順便買了兩包米回國，一共9公斤。她表示，機場檢疫程序簡單，但要把米帶回來不容易，只能當重訓了。

據《朝鮮日報》報導，家庭主婦A女6日在社群X發文，她赴菲律賓宿霧旅遊後，在韓國轉機，在首爾的超市買了4公斤白米和5公斤糙米。A女說，她到首爾的任務就是買米，因為日本米太貴了。

據A女說法，在日本買10公斤的米約8000日圓（約新台幣1817元），但在韓國只要3000日圓（約新台幣681元），而從海外攜帶米入境日本必須經過檢疫手續。

A女說，她在仁川機場的檢疫室辦理所需的文件，檢疫人員確認她的日本住址後，給了出口植物檢疫證明書，整個手續約耗時30分鐘，「檢疫手續很簡單，但要把米帶回去可不容易啊，只能當成重訓了。」最後A女也成功帶米回日本，她補充，最近好像越來越多日本人從海外把米帶回來。

據了解，自去年夏天以來，日本米價持續上漲，而政府至今仍無法找出確切原因，儘管政府已兩度釋出儲備米，價格還是沒下跌，至今已連漲14週。

農林水產大臣江藤拓近日說，預計本月下旬會再釋出10萬噸儲備米。首相石破茂也指出，「政府正密切關注米價的走勢，若有需要，將採取進一步措施。」

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