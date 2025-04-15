預算僵局「解鈴還須繫鈴人」　卓榮泰盼啟動兩院協商機制

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

114年總預算案被藍白大幅刪凍，行政院長卓榮泰今（15日）赴立法院備詢時，民進黨立委郭昱晴提及藍營推出預算解凍計時器等作為，卓表示，「解鈴還須繫鈴人，解凍也要凍結人」，對於整個預算，行政院一方面研議是否再尋求憲政救濟，也希望能啟動過去行政院、立法院的兩院協商機制。

郭昱晴表示，如果預算可以隨便凍結，然後再靠一個所謂的倒數計時器逼行政單位解凍，這樣凍結預算的意義是什麼？是要追蹤改善還是為了政治表演？

卓榮泰指出，預算法中對於審查預算沒有所謂的「凍結」，而凍結是因為立委希望行政院對於要做的事情再提出一些說明，但凍結的過程中附帶的條件，目前連條件都還沒有達到的情況下，很難在這個時候提出解凍程序。

郭昱晴說，藍白這樣的監督改善，放一個倒數計時器在這地方，到底是為了什麼？行政機關是否可以堅守所謂的解凍報告，不要做所謂的交差行事，寫太多被說拖太久、寫太少被說不尊重，要怎麼樣保護行政單位跟公務人員不要被這樣的政治鬥爭綁架？

卓榮泰說，更難為的是刪凍集中在某一個科目，導致業務費用無法執行，這是普遍發生在各部會的問題。他說，解鈴還須繫鈴人，「解凍也要凍結人，希望他們自己要知道做了這事情（凍結預算），又設很多的門檻與條件，會引起另外一次的批評」。

卓榮泰也解釋，對於整個預算，行政院現在一方面研議是否再尋求憲政的救濟，同時也希望能啟動過去行政院、立法院的兩院協商機制，就目前預算如何有效地實施才是對全民最有利，兩院可不可能再進行一次的協商。