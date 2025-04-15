蔣萬安要求對共諜案表態　卓榮泰反擊：該有國格時不要曖昧不清

記者陳家祥／台北報導

民進黨近來共諜案連連爆發，從黨部、立委辦公室到國安會等，無一倖免。針對台北市長蔣萬安要求表態共諜案，行政院長卓榮泰今（15日）說，無論是破壞的力量或是內應，都是政府要向人民負責全力消滅，「不僅中央政府做，地方政府也要做」，無論是公開的統戰或是暗中的滲透，都是對國安最大的威脅，地方政府也應該有這樣的體認，不要曖昧不清。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



針對蔣萬安要求表態，卓榮泰今表示，共產黨的老祖宗說過的話不要忘記，列寧說過，「面對敵人，最堅強的堡壘要從內部攻破」；毛澤東說過，「絕對不打沒有把握、沒有內應的仗」。

「所以，賴總統提出在國安高層會議的17項因應策略跟措施，行政院已經著手在進行研議所有的法制化所需的工程。」卓榮泰強調，修法目的就是要摧毀在台灣這個堅強堡壘裡面，要破壞這個堡壘的所有力量，而且也要殲滅在這裡的內應。

卓榮泰說，無論是破壞的力量或是內應，都是政府要向人民提出、為人民負責全力消滅的，「所以我也希望，不僅中央政府做，地方政府也要做」，無論是公開的統戰或是暗中的滲透，都是對國安最大的威脅，地方政府也應該有這樣的體認，不要曖昧不清，該有自己國格的時候，地方政府也要共同負起這樣的責任。