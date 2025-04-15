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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC空轉超過4個月　卓榮泰坦言：徵詢遇到很大的困難

▲▼洪孟楷 質詢 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）委員人數不足，目前仍空轉，無法召開會議。國民黨立委洪孟楷今（15日）質詢問行政院長卓榮泰，何時可以提出新的委員名單？卓回應，過去在徵詢上遇到很大的困難，但希望這個月能提出，其實名單也已經準備得差不多了。

立法院會今天進行施政總質詢，洪孟楷今質詢時關心NCC空轉迄今4個多月，行政院何時會將委員名單補齊？如今37家頻道面臨換照問題，只要提出專業人選，立院沒有否決理由。卓榮泰坦言，目前還沒有找到適當人選，他自己需要檢討，過去徵詢的對象，雖然都有一定的專業，但對於未來工作內容，會有所顧慮，因此徵詢遇到很大的困難。

洪孟楷呼籲，盡速提出專業、合乎大眾需求的名單，立院也會願意通過。卓榮泰說，會盡量努力，如果要說個時間的話，希望這個月底前可以提出來，目前都已經準備好，但還差一點功夫。

洪孟楷也問到，根據最新民調顯示，總統賴清德的支持度創上任以來次低紀錄，再過一個月內閣團隊上任即滿一周年，內閣團隊是否有調整的必要。卓榮泰說，問這種問題很難得到答案，如果說會改組，是打擊閣員士氣，說不會，又不符立委期待。

洪孟楷不滿，問個人事問題，答詢竟然用這種輕蔑的態度。卓說，閣員們認真面對所有問題，但不是每一件事情都做得很好、做得圓滿，當中有值得檢討的地方，但立委這樣問人事問題，不會得到他的答案。

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