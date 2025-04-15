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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰批蔣萬安「地方也要反共諜」　北市府：2問題有這麼難回答？

▲▼卓榮泰 聯訪 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

面對是誰要消滅中華民國議題，台北市長蔣萬安與行政院長卓榮泰近日隔空交火，蔣要求卓說明民進黨共諜案、內政部長劉世芳喊話總統賴清德當「台灣國的主人」的態度；而卓榮泰今（15日）再嗆蔣，無論破壞的力量或內應，中央、地方都要負責全力消滅。對此，台北市政府副發言人魏汶萱批評，昨天2個問題有這麼難回答嗎？

針對卓榮泰15日早上再批評蔣萬安，無論是破壞力量或內應，都是政府要為人民負責全力消滅，希望中央、地方政府都要做等言論，魏汶萱15日上午回應，「請問卓院長，昨天的2個問題，有那麼難回答嗎？請問共諜深植中央政府，您怎麼看？內政部長高喊賴總統是台灣國主人，您認同嗎？」

▲▼蔣萬安出席114年度市長與里長有約－士林區。（圖／記者呂佳賢攝)

▲蔣萬安出席114年度市長與里長有約－士林區。（圖／記者呂佳賢攝）

蔣萬安昨（14日）出席士林區與里長有約活動，針對卓榮泰稱只有共產黨要消滅中華民國，蔣表示「誰要消滅中華民國？請卓榮泰也可以評論一下，現在民進黨執政的總統府、國安會、外交部充滿共諜，身為行政最高首長應該要表達一下意見。」也請卓榮泰評論一下，劉世芳公然說要讓賴清德成為台灣國的主人，卓榮泰應該表達看法。

而卓榮泰15日早上於院會前受訪時回應，共產黨的老祖宗說過的話不要忘記，列寧說過，「面對敵人，最堅強的堡壘要從內部攻破」；毛澤東說過，「絕對不打沒有把握、沒有內應的仗」。

「所以，賴總統提出在國安高層會議的17項因應策略跟措施，行政院已經著手在進行研議所有的法制化所需的工程。」卓榮泰強調，修法目的就是要摧毀在台灣這個堅強堡壘裡面，要破壞這個堡壘的所有力量，而且也要殲滅在這裡的內應。

卓榮泰說，無論是破壞的力量或是內應，都是政府要向人民提出、為人民負責全力消滅的，「所以我也希望，不僅中央政府做，地方政府也要做」，無論是公開的統戰或是暗中的滲透，都是對國安最大的威脅，地方政府也應該有這樣的體認，不要曖昧不清，該有自己國格的時候，地方政府也要共同負起這樣的責任。

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