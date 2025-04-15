卓榮泰重申不會對美關稅報復　「在世界貿易同陣營中互相合作」

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普近日先宣布對多國實施對等關稅，後來又改口暫緩實施90天，全球金融市場大震盪。對於在野黨呼籲應與中國合作、對美關稅報復。行政院長卓榮泰今（15日）備詢時強調，總統五項策略已經很清楚，不會對美國報復關稅，世界貿易的特殊性中，美國主導的力量跟台灣的方向相對相同，這同個陣營共同合作，穩定下來後，對國內外都好。

今日綠委王美惠60大壽，立法院長韓國瑜、卓榮泰也特別送上祝福，王美惠質詢時詢問，川普一日三市，美國關稅問題，我們要跟他談判，被放入第一波名單，但百姓跟產業都恐慌，不知道未來關稅會多少，現在暫時10%，之後對美談判，全國人民一定當後盾，依院長了解，最後會課多少？有部分民代要求與中國合作、跟美國車拚，有可能嗎？

卓榮泰回應，從4月3日開始，全世界人民跟我們一樣，都在等確定結果，美國政策到現在都還一直在更新。而總統五項策略已經很清楚，不會對美國報復關稅，世界貿易的特殊性中，美國主導的力量跟台灣的方向相對相同，這同個陣營共同合作、互相進步，穩定下來後，對國內外都好。

王美惠也關注洗產地問題，卓揆強調，事前、事中、事後絕對會嚴厲取締，台灣不能成為世界貿易的破口，若產生破口，對國內產業絕對壞，不僅洗產地，還有大量低價傾銷台灣，洗產地是破壞國家信譽，被歸類成中國系統，我們絕對不願意，低價傾銷更國內產業更是大大打擊。