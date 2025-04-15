藍陷連署造假風暴！朱立倫明赴罷吳思瑤總部親收件　後天到新北

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

繼民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的幽靈連署疑雲，檢調今（15日）又赴國民黨新北市板橋區、三重區黨部搜索，並連續約談多位國民黨幕僚幹部與罷免團體領銜人。國民黨主席朱立倫痛批，司法清算大刀砍完民眾黨，再度砍向一般老百姓行使公民權利，只因為立場站在執政黨權力高牆的對立面；他預告，明天上午9點將與黨籍民代並肩徒步，從罷吳思瑤總部出發，一張一張連署書收集，「民進黨再怎麼逼，也沒辦法讓人民停止發聲。」

北檢偵辦幽靈連署案，查出提議罷免立委吳思瑤、吳沛憶的罷團疑偽造提議書情事，昨以被告身分約談李孝亮、張克晉等6人及5證人，6人今（15日）凌晨交保，同時，新北地檢署也有了動作， 一早傳出約談罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人，國民黨三重區黨部下午也突遭調查局搜索，現場志工措手不及，黨部執行長羅大宇在幹員陪同下被帶回北機組偵訊。

朱立倫對此指出，司法大刀砍來，國民黨必須拿起盾牌，為人民開出一條血路！司法清算大刀砍完民眾黨，再度砍向一般老百姓行使公民權利，只因為立場站在執政黨權力高牆的對立面，就是恐嚇、清洗、殺戮，人民被壓在地面摩擦，人民的憤怒準備爆發。

朱立倫強調，面對法律戰將全數負擔，國民黨也會成爲所有青年的後盾，法律攻防、交保，但現在已經不只是法律攻防，國民黨必須要站上街頭，跟人民站在一起，跟這個執政黨對抗到底，「當我們國家司法成為執政黨清算政敵的工具，站出來守護我們所愛的民主自由法治的社會，就是義務。」

朱立倫呼籲在野力量站出來，國民黨議會黨團今晚將在新北檢發出怒吼，而明天上午9點，也會與黨籍民代並肩徒步，從罷吳思瑤總部出發，一張一張連署書收集。民進黨再怎麼逼，也沒辦法讓人民停止發聲。後天走向新北，黨籍議員並肩，前往新埔捷運站連署，「請各位人民跟我一起，站出來，力抗司法清算。」

朱立倫認為，今天是青年，明天就可以是任何人，大家都退無可退，民進黨拿著大刀，而國民黨拿著盾牌為人民開一條路，「台灣的民主法治，必須由我們自己守護！」

