　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍陷連署造假風暴！朱立倫明赴罷吳思瑤總部親收件　後天到新北

▲國民黨主席朱立倫於縣市長聯合對策會議後發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

繼民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的幽靈連署疑雲，檢調今（15日）又赴國民黨新北市板橋區、三重區黨部搜索，並連續約談多位國民黨幕僚幹部與罷免團體領銜人。國民黨主席朱立倫痛批，司法清算大刀砍完民眾黨，再度砍向一般老百姓行使公民權利，只因為立場站在執政黨權力高牆的對立面；他預告，明天上午9點將與黨籍民代並肩徒步，從罷吳思瑤總部出發，一張一張連署書收集，「民進黨再怎麼逼，也沒辦法讓人民停止發聲。」

北檢偵辦幽靈連署案，查出提議罷免立委吳思瑤、吳沛憶的罷團疑偽造提議書情事，昨以被告身分約談李孝亮、張克晉等6人及5證人，6人今（15日）凌晨交保，同時，新北地檢署也有了動作， 一早傳出約談罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘的領銜人，國民黨三重區黨部下午也突遭調查局搜索，現場志工措手不及，黨部執行長羅大宇在幹員陪同下被帶回北機組偵訊。

朱立倫對此指出，司法大刀砍來，國民黨必須拿起盾牌，為人民開出一條血路！司法清算大刀砍完民眾黨，再度砍向一般老百姓行使公民權利，只因為立場站在執政黨權力高牆的對立面，就是恐嚇、清洗、殺戮，人民被壓在地面摩擦，人民的憤怒準備爆發。

朱立倫強調，面對法律戰將全數負擔，國民黨也會成爲所有青年的後盾，法律攻防、交保，但現在已經不只是法律攻防，國民黨必須要站上街頭，跟人民站在一起，跟這個執政黨對抗到底，「當我們國家司法成為執政黨清算政敵的工具，站出來守護我們所愛的民主自由法治的社會，就是義務。」

朱立倫呼籲在野力量站出來，國民黨議會黨團今晚將在新北檢發出怒吼，而明天上午9點，也會與黨籍民代並肩徒步，從罷吳思瑤總部出發，一張一張連署書收集。民進黨再怎麼逼，也沒辦法讓人民停止發聲。後天走向新北，黨籍議員並肩，前往新埔捷運站連署，「請各位人民跟我一起，站出來，力抗司法清算。」

朱立倫認為，今天是青年，明天就可以是任何人，大家都退無可退，民進黨拿著大刀，而國民黨拿著盾牌為人民開一條路，「台灣的民主法治，必須由我們自己守護！」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上櫃公司爆掏空上億　創辦人家族遭約談
21歲男大生腦死器捐　3寶爸「等1000天配對成功」淚謝：替
大甲媽遶境「廁所被屎尿轟炸」！清水高中生清到崩潰
大規模查辦藍軍！檢調搜索20多處　戰獨裁行動晚間集結
快訊／台中火力發電廠「工人墜涵洞」頭、鼻出血！　搶救無效亡
大罷免燒校園！北藝大生轟「青鳥像邪教入侵」　校方：尊重學生
快訊／巨石砸扁車子！　1死1重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

收死亡威脅「幾日內，斬首」　吳思瑤報案：心情蠻不舒服

第五案！罷免二階門檻達標再+1　黃建賓罷免連署收破1萬1千份

預算僵局「解鈴還須繫鈴人」　卓榮泰盼啟動兩院協商機制

藍陷連署造假風暴！朱立倫明赴罷吳思瑤總部親收件　後天到新北

美前副國務卿阿米塔吉逝世　林佳龍哀悼：感謝為台美關係深厚貢獻

藍青年軍涉連署造假　藍委曾示警構成犯罪、羅智強才警告恐重判7年

陳菁徽投書華爾街日報　籲美方：不能強調台灣戰略地位重要又徵關稅

41件罷免案涉偽造或死亡連署　中選會：皆已告發

搜完板橋黨部、再搜三重黨部！　新北藍黨團轟：嚴重破壞民主制度

憲兵涉共諜案遭判刑　顧立雄痛心：官兵這樣的行為是對國家不忠

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

#高雄 「 #討錢姊 」要不到300怒打人　反遭男子拿安全帽海K！

收死亡威脅「幾日內，斬首」　吳思瑤報案：心情蠻不舒服

第五案！罷免二階門檻達標再+1　黃建賓罷免連署收破1萬1千份

預算僵局「解鈴還須繫鈴人」　卓榮泰盼啟動兩院協商機制

藍陷連署造假風暴！朱立倫明赴罷吳思瑤總部親收件　後天到新北

美前副國務卿阿米塔吉逝世　林佳龍哀悼：感謝為台美關係深厚貢獻

藍青年軍涉連署造假　藍委曾示警構成犯罪、羅智強才警告恐重判7年

陳菁徽投書華爾街日報　籲美方：不能強調台灣戰略地位重要又徵關稅

41件罷免案涉偽造或死亡連署　中選會：皆已告發

搜完板橋黨部、再搜三重黨部！　新北藍黨團轟：嚴重破壞民主制度

憲兵涉共諜案遭判刑　顧立雄痛心：官兵這樣的行為是對國家不忠

全球詐騙大亂鬥！WhatsApp、戀愛誘惑、AI變臉通通來「歐美民眾」也怕了

媽媽大腸癌末期「放棄治療」！　黃宏軒沉重吐心聲：很大的恐懼

高爾宣樂當女兒傻瓜「逛街多了一變化」　愛上Emporio Armani爸爸牌西裝

「桃悠遊珍珠海岸小旅行」上線　張善政邀親子同遊

陳克羿下二軍誰頂替輪值？古久保賣關子笑答：大谷、山本

美財長稱中國投資拉美是「貪婪」　陸外交部嗆：無權品頭論足

車牌「O變Q」賓士毒駕駛催油門狂逃　衝分隔島撞車狼狽遭逮

康和證爆掏空上億　創辦人家族涉「領人頭顧問費」遭約談

川普頭痛！中國供應商教「暗黑手法」鑽漏洞　亞馬遜賣家逃稅惹議

隨隊火腿一軍　古林睿煬：很興奮！期待初登板

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

政治熱門新聞

川普捅破天！　邱毅點名「他」：這個鍋揹定了

涉連署造假遭約談+1　罷免吳思瑤召集人賴苡任被調查局帶回

陳冲：對等關稅「台灣首批談判」很危險

挺藍軍戰賴清德　羅智強：有種抓我進北檢

苗栗最年長人瑞、立委陳超明母陳林白菜辭世

美司令示警台海若開戰「50萬人絕望死」　顧立雄回應了

台灣民意民調／賴清德不滿意度45.7%創新高　他分析2原因造成

快訊／罷綠委團體又被搜！　新北檢約談罷免蘇巧慧、吳琪銘領銜人

朝野組「3黨訪美團」救關稅　17人名單曝

預言大罷免藍營台北市最危險！　林濁水：至少2、3個被罷掉

不捨藍營青年被查！　王鴻薇哭了：民進黨用骯髒方式對付年輕人

柬埔寨將百名涉電詐台人「遣送中國」　外交部表達嚴正關切與抗議

罷吳藍軍涉連署造假　王鴻薇衝北檢抗議

頭份警分局發反罷免文被罵翻！火速刪文道歉

更多熱門

相關新聞

藍軍涉假連署　新北檢至少搜索20處　　

藍軍涉假連署　新北檢至少搜索20處　　

新北地檢署偵辦藍軍連署偽造文書案，今（15日）大動作搜索國民黨新北市板橋區、三重區黨部，目前至少搜索20處，約談10多人，而國民黨也號召前往新北地檢署集結聲援正義青年。國民黨主席朱立倫也在臉書發文「戰獨裁行動」，指出今晚的新北檢，國民黨議會黨團將發出怒吼。

中選會：已告發41件罷免案涉偽造或死亡連署

中選會：已告發41件罷免案涉偽造或死亡連署

搜完板橋黨部、再搜三重黨部！　新北藍黨團轟：嚴重破壞民主制度

搜完板橋黨部、再搜三重黨部！　新北藍黨團轟：嚴重破壞民主制度

即／國民黨三重黨部也被搜　執行長被帶回

即／國民黨三重黨部也被搜　執行長被帶回

綠轟幫陸洗產地　陳玉珍：關稅談判期不會修法

綠轟幫陸洗產地　陳玉珍：關稅談判期不會修法

關鍵字：

國民黨朱立倫罷免吳思瑤吳沛憶檢調

讀者迴響

熱門新聞

幫派收買官兵成共諜　憲兵也淪陷

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

惡男行車糾紛狂揍老翁！　53分鐘後國道慘死

白種元新節目「無限期延播」

北藝大學生要求罷免攤滾出去：真的很低能

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

16歲產子…3寶媽護2幼女命喪火窟！小四兒還不知死訊

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

前輔導長內內認了「直播沒人看」

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

黑道金牌學霸「京葵」又被抓！60萬車損價1500萬

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面